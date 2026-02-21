La DNCP avala los contratos por US$ 23 millones del IPS para lavado de sábanas

A pesar del caudal de evidencias de precios inflados, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, otorgó el código de contratación y dio vía libre al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo presidente es Jorge Brítez, para ejecutar los contratos para el servicio de lavado con provisión de sábanas. Los acuerdos de la previsional con los consorcios Dylav (Juan Carlos Pettengill) e Industrias Médicas (Diego Marcelo Daud) son por G. 160.000 millones (US$ 23 millones).

Según los datos publicados en el portal web de la DNCP, la autorización LP-24001-26-263750 se dio el 13 de febrero pasado, ya luego de que ABC dejará al desnudo un esquema de sobreprecios por parte de la previsional en comparación con otro llamado idéntico del Ministerio de Salud Pública (MSP). Los documentos mostraban que la previsional pagará casi el doble por los mismos productos y a los mismos proveedores de la cartera sanitaria, a cargo de María Teresa Barán.

Para ejemplo está que el MSP paga G. 61.590 por el lavado con provisión de una sábana pediátrica, mientras que el IPS estipuló por ese mismo producto un monto de G. 116.900 por unidad.

Defensa fulminada

El IPS en un intento desesperado por salir al paso a los hallazgos argumentó que los sobreprecios eran por los gastos de flete. “En el desglose del equipo técnico de la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) (…) el gasto logístico (flete) (...) es el que causa el diferencial”, afirmó el gerente de Salud del IPS, Derlis León.

Sin embargo, documentación interna del IPS echó por tierra esta versión debido a que los precios utilizados para fijar el costo referencial eran los de Salud Pública, sin hacer salvedad alguna en cuanto al flete.

Además, en el pliego de bases y condiciones (PBC) tampoco aparece como un punto específico el pago por el traslado de los insumos.

Los contratos firmados por el MSP efectivamente establecen que los consorcios adjudicados debían montar un centro de lavado en los hospitales de Coronel Oviedo y del Sur (Encarnación). No obstante, en un ítem figura que “a los efectos de garantizar la prestación continua del servicio, el lavado/desinfección, secado y acabado podrán ser realizados por causa técnica o logística que lo justifique, por aumento de demanda u otros motivos justificados, incluso en instalaciones de la Contratista que sean externas a la Central de Lavandería del Hospital (...) En estos casos el Contratista deberá absorber el costo del transporte y la logística”.

Una verificación in situ del equipo de nuestro diario y del diputado colorado disidente Mauricio Espínola evidenció que en el Hospital de Coronel Oviedo, por ejemplo, no se montó hasta la fecha ningún centro de lavado. “El lavado nosotros lo realizamos en la planta industrial, que sería Lavatt, y está en Asunción”, admitió Daniela Piraggini, encargada administrativa del Consorcio Dylav en ese nosocomio.

En resumen, el MSP no paga nada por el flete, tal como el IPS estableció con un aumento de hasta el 90% sobre los precios de la cartera sanitaria.

De papelón en papelón

El viceministro de Salud Pública, doctor Saúl Recalde, reconoció ayer el incumplimiento contractual del Consorcio Dylav y dijo que se evalúan medidas administrativas y jurídicas para garantizar el cumplimiento. Sin embargo, afirmó que el servicio en el hospital de Coronel Oviedo se presta con normalidad y sin sobrecostos.

Estas declaraciones del MSP dejan en ridículo al titular de la DNCP, Agustín Encina, quien ahora avaló la ejecución de los contratos y con anterioridad defendió los precios inflados del IPS sin leer los PBC y los porcentajes de aumento por cada ítem.

Rumores de renuncia y cambio

Anoche corrieron fuertes rumores de la supuesta renuncia o cambio del titular del IPS, Jorge Brítez, ante la ola de escándalos de licitaciones con precios inflados y denuncias de malos servicios en el área de salud. Desde el departamento de Prensa de la previsional, sin embargo, desmintieron las versiones, aduciendo que Brítez hasta ironizó esas posibilidades. Lo cierto es que el Consejo de Administración del IPS aprobó ayer cambios en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y las direcciones de Infraestructura, Logística, Mantenimiento, Servicios Administrativos y Recursos Tecnológicos.