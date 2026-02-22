ANDE buscaría “recaudar” con red de fibra óptica y modificar su Carta

Frente a la crisis que afecta a su sostenibilidad, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a cargo de Félix Sosa, está analizando la posibilidad de “rentabilizar” su infraestructura actual en materia de telecomunicaciones.

El director de telemática del ente, Luis Poisson, confirmó a ABC que la estatal se encuentra actualmente en una etapa de análisis técnico y legal para determinar cómo rentabilizar sus activos de comunicaciones, particularmente su extensa red de fibra óptica, que también forma parte de la denominada Red Nacional de Fibra Óptica (RNFO).

Situación actual

Según explicó Poisson, la ANDE depende hoy en un 97% de los ingresos provenientes de la facturación por suministro de electricidad. El resto proviene del alquiler de postes y otras fuentes.

Uno de los principales activos que la ANDE buscaría capitalizar para diversificar sus fuentes de ingreso es la fibra óptica instalada en sus líneas de alta tensión.

Esta idea no es nueva, viene desde hace años debatiéndose. Para responder a esta posibilidad, confirmó Poisson que actualmente se encuentran promoviendo una consultoría internacional auspiciada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El objetivo de este estudio, señalan, es evaluar y definir la hoja de ruta para que la estatal se convierta en un “carrier de carriers” (transportador de transportadores), alquilando su capacidad de infraestructura a otras operadoras comerciales del mercado.

“Actualmente usamos toda nuestra infraestructura de red de fibra óptica para uso propio. El 99% de nuestras redes son todas por fibra“, agregó Poisson.

La intención, señala, es abrir ese excedente de capacidad al sector privado para generar ingresos genuinos que hoy no están siendo percibidos por el Estado.

Ante la consulta del rol de este proyecto en lo referido a redes 5G, señaló que esta tecnología requerirá de múltiples puntos de distribución de señal, como postes o columnas, para funcionar de manera óptima.

¿Obstáculo o salvaguarda?

La actual Carta Orgánica de la ANDE (Ley 966/64) establece que su función es exclusivamente el suministro de energía para el desarrollo económico y social del país, pero no menciona a las comunicaciones como una de sus atribuciones. Incluso, años atrás, este asunto fue objeto de análisis por la Contraloría General de la República (CGR).

Por ello, señaló Poisson, la consultoría en curso incluye un análisis jurídico exhaustivo para determinar si es estrictamente necesaria una reforma de la ley o si el marco actual permitiría proveer estos servicios bajo figuras específicas.

Agregó que el estudio deberá recomendar lo más conveniente evaluando tres alternativas: la creación de una unidad de negocio propia dentro de la estructura de la ANDE, la formación de una nueva empresa independiente o, incluso, la concreción de una Alianza Público-Privada (APP).

Coordinación con Copaco

Poisson aclaró que, hasta el momento, no existe un trabajo coordinado con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) para este fin. “La ANDE está analizando el proyecto por carriles separados”, agregó.

Sobre el uso de frecuencias, Poisson confirmó que la ANDE actualmente es licenciataria ante Conatel de varias frecuencias. Además, indicó que en unos meses se tiene proyectada la utilización de la frecuencia de 900 MHz para el uso de medidores inteligentes.

Finalmente, Poisson enfatizó que el proceso de consultoría apenas se encuentra en la fase de recepción de ofertas y se estima que tomará más de seis meses concluir los estudios. Una vez que se cuente con los resultados, la ANDE presentaría las recomendaciones al Ejecutivo para iniciar, posiblemente el próximo año, las transformaciones legales y operativas requeridas.

Presiones gremiales

La propuesta de reforma institucional surge en un momento de alta presión política y social.

A finales de enero, gremios de trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y la Asociación de Profesionales Graduados Universitarios de la ANDE (Aproande) reclamaron auditorías sobre la sostenibilidad financiera prevista por la institución tras la fijación de tarifas para sectores electrointensivos. Pidieron además la intervención de la Contraloría General.

Anuncian inversiones en medio de apagones

Días atrás, Javier Giménez, jefe de gabinete de Santiago Peña, informó que la próxima semana arribará a Paraguay una comitiva de Emiratos Árabes Unidos (EAU) interesada en realizar inversiones dentro del ámbito energético paraguayo.

“El presidente Peña, con sus viajes y sus relaciones bilaterales, abre las puertas para que países como Emiratos Árabes miren otras áreas. Paraguay se está posicionando para incursionar en sectores que hacen falta. La semana que viene llegará nuevamente un equipo del gobierno emiratí para analizar potenciales inversiones en el rubro energético”, expresó.

Esta visita se produce en consonancia con el apagón generalizado ocurrido la semana pasada, que provocó perjuicios económicos, averías en equipos electrónicos y varios otros inconvenientes, incluso en centros sanitarios.

Giménez se refirió también al fallo eléctrico masivo de la víspera, afirmando que este suceso confirma la urgencia de robustecer la infraestructura vigente.

“Ayer hubo un corte masivo en Paraguay, que afectó a todo el país y que demuestra claramente que necesitamos infraestructura, como transporte de pasajeros, transporte de carga y otros proyectos”, señaló.

La declaración tuvo lugar en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, encabezada por el senador Colym Soroka, donde se recibió a representantes del Ejecutivo para tratar el borrador que pretende reformar la Ley Nº 7434, del Tren de Cercanías. El fin es habilitar la concesión directa a la firma emiratí Etihad Rail para conformar una alianza con Fepasa.

No obstante, los portavoces aclararon que la atención de los EAU trasciende la iniciativa ferroviaria, puesto que ya analizan desembolsos venideros en la industria de la energía. Incluso el fondo de inversiones emiratí TALC se encuentra en negociaciones por Copaco.