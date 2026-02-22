Un intendente cartista y tres liberales no rinden cuentas, según Contraloría

La Contraloría General de la República publicó la lista de los jefes comunales y gobernadores que presentaron su rendición de cuentas correspondiente al dinero que recibieron del Tesoro Nacional durante el 2025.

Sin embargo, tres liberales y un cartista no entregaron sus documentaciones al 29 de enero pasado, dice el ente contralor.

El intendente de Paso Barreto (Concepción), Milciades Arce (PLRA), recibió durante el 2025 G. 1.694 millones en concepto de royalites, pero no informó que hizo con el dinero estatal.

Asimismo, el imputado intendente de Juan de Mena (Cordillera), Fabio Díaz (PLRA), obtuvo G. 1.831 millones el año pasado, pero tampoco rindió cuentas del uso.

Díaz fue imputado en diciembre pasado por un presunto perjuicio patrimonial de G. 553.509.864 durante su gestión 2022-2023.

La intendenta de Valenzuela (Cordillera), Mirtha Fernández (PLRA), percibió G. 1.806 millones durante el 2025. Entregó su rendición de cuentas sobre el uso de royalties pero no remitió los documentos sobre otras compensaciones estatales.

Fernández está acusada por lesión de confianza por la supuesta “tragada” de G. 1.199 millones durante su gestión de 2019 y para el martes 24 está marcado el inicio del juicio oral y público. Además, fue imputada nuevamente por otro supuesto faltante de G. 300 millones durante su gestión 2021- 2022.

En tanto que, el intendente Fuerte Olimpo (Alto Paraguay), Moisés Recalde (ANR-HC), recibió G. 1.729 millones de dinero estatal pero no hizo la rendición de cuentas.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, a los 17 gobiernos departamentales y 263 municipales, de enero a diciembre del 2025, le transfirieron G. 3,34 billones.

Las gobernaciones recibieron G. 2,08 billones y las municipalidades, G. 1,25 billones a diciembre de 2025.