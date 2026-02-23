Decreto de Peña es una medida reactiva, improvisada y desesperada, afirma senador

“Hacer más de lo mismo sin lograr el resultado solo evidencia el fracaso de un modelo. Varios departamentos del país viven militarizados hace más de una década con la excusa de la lucha contra el EPP, y a pesar de reiterados anuncios de su derrota se evidencia que no lo han logrado”, señaló el parlamentario en un análisis del anunciado decreto presidencial.

“Queda claro que al cartismo, y al presidente Santiago Peña en particular, lo que establece la Constitución de la República no constituye un límite y lo pueden saltar cuando quieran”, lamentó.

Sostuvo que el empleo de fuerzas militares en seguridad interna, a cualquier punto del territorio nacional por consejo del Codena, revela que el gobierno cartista solo tiene medidas reactivas, improvisadas, desesperadas en que reconoce que la Policía Nacional se encuentra “operativamente sobrepasada”.

Advirtió que la experiencia comparada en América Latina señala que el empleo de fuerzas militares en materia de seguridad interna presenta serias limitaciones en eficacia, plantea vicios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Director contra el Secuestro y Terrorismo fue excluido

Filizzola insistió en la necesidad de fortalecer las unidades y servicios de inteligencia de la Policía Nacional.

“Sin embargo, claramente eso no ocurre y la evidencia más clara se produce, entre tantas, cuando el N° 1 de su promoción y quien se desempeñaba al frente de la Dirección contra el Secuestro y Terrorismo, como el comisario César Pérez, es excluido de la lista de ascensos mediante un cuestionado y opaco proceso de evaluación por polígrafo”, lamentó.

“Este tipo de decisiones incide directamente en el fortalecimiento de capacidades técnicas de la fuerza y la moral de sus efectivos”, concluyó.