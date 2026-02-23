Reaparición del EPP: Para Nakayama “no tenemos muchos muchos temas relevantes” para que sea cortina de humo

El sábado reapareció el autodenominado EPP, al secuestrar a Almir Brum en una plantación de soja de su familia, en la colonia Yerutí del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Ocurrió un mes después de las dos apariciones consecutivas del grupo terrorista en la misma zona.

Una de las apariciones recientes fue el 19 de enero pasado, día en el que cometieron un atentado con bomba contra un encargado de la estancia Agro Briogranos, el paraguayo Fredy Osmar Tamay Rivero (28). Dos días después hicieron lo mismo con el administrador de la empresa Agrícola Phoenix, el brasileño Caio Sobreira de Lima (37). El ataque contra Tamay fue a 36 kilómetros de la zona del secuestro de Brum, y el atentado contra Sobreira a 13 kilómetros.

Al senador Eduardo Nakayama, del Partido de la Libertad, le preocupa que en 20 años, con tecnología y la fuerza de inteligencia con la que cuenta el Estado, no se lograra eliminar la amenaza del grupo criminal.

“Ayer hemos visto las imágenes de lo que fue como se ultimó a este líder criminal narcotraficante en México, el Mencho, creo que es, entonces, ¿cómo es posible que aquí no se tenga el trabajo de inteligencia para poder llegar a esta gente que tantas muertes tiene arrastradas desde que aparecieron?”, cuestionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Inteligencia militar afirma que en la zona del secuestro también operan otras organizaciones criminales

¿Por qué no se elimina al EPP?

El ministro del Interior, Enrique Riera, resaltó que las dificultades que enfrentan las autoridades en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP son, además de las complicaciones geográficas de la zona densamente boscosa en la que se cree está activa la agrupación crimina, el área tiene un “cóctel explosivo” de “colonias indígenas, campesinos invasores - algunos de ellos armados - y plantaciones de marihuana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dijo hoy a ABC que el EPP ha sido reducido a un grupo de aproximadamente 15 integrantes, pero indicó que esa reducción en el tamaño de sus filas ha aumentado su peligrosidad, ya que permite al grupo armado moverse con mayor facilidad y sigilo.

Si bien Nakayama coincidió con lo que dijo el ministro de Defensa Nacional, resaltó que el EPP no perdió suficiente fuerza, motivo por el cual sigue causando estragos en la sociedad.

Sobre las sospechas de que sea una estrategia para desviar la atención, aseguró que actualmente no existen temas relevantes en la agenda política.

Lea más: Esto dice el comandante de Policía sobre la reaparición del EPP

“Siempre se dijo eso y había hasta un cierto patrón que mostraba que cuando había un problema, aparecía el EPP; sin embargo, ahora yo no veo que haya algún caso particular que se tenga que ocultar. Ahora apareció en un periodo en el cual no tenemos muchos temas relevantes, entonces, yo creería que es una cuestión genuina lo que pasó, sobre todo que hay una persona secuestrada”, indicó.

Dijo que es prematuro hablar de convocar a los ministros del Interior y de Defensa Nacional al Senado para que expliquen más detalles de la situación, aunque no descartó que se los convoque al terminar el receso parlamentario, que finaliza el 1 de marzo.

Nakayama asegura victoria con Sole Núñez

Ayer se consolidó la candidatura de Soledad Núñez en la oposición para pugnar por la intendencia de Asunción tras la encuesta realizada para consolidar la unidad en el marco de las elecciones municipales de este año.

“Nosotros ayer hemos dado un primer paso muy importante para lo que va a ser la victoria en octubre en la ciudad de Asunción que, como siempre decimos, es la madre de las batallas, sobre todo considerando que buscamos recuperar la capital para la oposición después de lo que fue la renuncia de Mario Ferreiro, ya hace varios años, que todos sabemos fue producto también de una causa armada en su contra”, recordó.

Lea más: Soledad Núñez es la candidata a intendenta por la alianza Unidos por Asunción

Destacó que la consolidación de una candidatura única en Asunción forma parte de un proceso que inició hace un año, con la mesa Unidos por Asunción, el cual se llevó adelante de una manera amplia, plural y democrática.

“La primera victoria que ya habíamos conseguido el año pasado fue que, en vez de tener 22 listas a Junta Municipal, como tuvimos en el 2021, eso se limitó a dos. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) va a ir por una lista y el tercer espacio va a ir por otra lista. Eso va a hacer que los 45.000 votos que se dispersaron en el 2021 y que no tuvieron representación en la junta municipal de Asunción, hoy día puedan sumar varios concejales más”, aseguró.

Agregó que los 49 presidentes de comités, los cinco concejales y el directorio del PLRA apoyan la candidatura de Soledad Núñez, incluso el exprecandidato Agustín Saguier, quien “está 100% de dentro de la campaña”.