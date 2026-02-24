Añetete oficializa precandidatos a intendente en ocho distritos de Concepción

Durante el encuentro en la ciudad de Concepción se presentaron los precandidatos a intendente por el movimiento Colorado Añetete de los siguientes distritos, con miras a las elecciones internas previstas el 7 de junio:

• Arroyito: Severiano Salinas

• Azotey: Michel Wyder

• Belén: Daniel Cubilla

• Concepción: Silvio Ayala

• Horqueta: Alcides Giménez

• Itacuá: Rodrigo Barrios

• San Carlos del Apa: Lucio Godoy

• Yby Yaú: Rutilo Canale

El acto contó además con la presencia del senador Mario Varela (ANR-Colorado Añetete) y del presidenciable por Colorado Añetete Arnoldo Wiens, quienes acompañaron y respaldaron a los equipos municipales.

En su intervención, Wiens se refirió a su reciente reunión con muebleros de Coronel Oviedo y al debate generado por la compra de pupitres importados, afirmando:

“Cuando yo sea presidente, todo lo que podamos hacer en Paraguay se va a hacer en Paraguay. Y si no sabemos hacerlo, vamos a aprender. Tenemos talento, mano de obra y capacidad para producir acá y generar trabajo para nuestra gente”, expresó.

Apoyo a la producción nacional

En otro momento de su discurso, Arnoldo Wiens destacó que apostar por la producción nacional es una decisión estratégica para fortalecer la economía, crear empleo y devolver dignidad al trabajo paraguayo.

Dijo además que desde Colorado Añetete reafirman “su compromiso de acompañar a cada candidato municipal del departamento de Concepción, impulsando una propuesta basada en valores, cercanía con la gente y desarrollo para cada distrito”.