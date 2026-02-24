Política
24 de febrero de 2026 - 01:00

Añetete oficializa precandidatos a intendente en ocho distritos de Concepción

Wiens.
El precandidato a presidente de la República por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, asistió a la oficialización de precandidatos a intendentes de varios distristos del departamento de Concepción.

El movimiento Colorado Añetete oficializó ayer en la ciudad de Concepción ocho precandidaturas municipales en distintos distritos del primer departamento. En el acto asistieron el presidenciable Arnoldo Wiens, dirigentes y referentes políticos de la zona.

Por ABC Color

Durante el encuentro en la ciudad de Concepción se presentaron los precandidatos a intendente por el movimiento Colorado Añetete de los siguientes distritos, con miras a las elecciones internas previstas el 7 de junio:

Arroyito: Severiano Salinas

Azotey: Michel Wyder

Belén: Daniel Cubilla

Concepción: Silvio Ayala

Horqueta: Alcides Giménez

Itacuá: Rodrigo Barrios

San Carlos del Apa: Lucio Godoy

Yby Yaú: Rutilo Canale

El acto contó además con la presencia del senador Mario Varela (ANR-Colorado Añetete) y del presidenciable por Colorado Añetete Arnoldo Wiens, quienes acompañaron y respaldaron a los equipos municipales.

En su intervención, Wiens se refirió a su reciente reunión con muebleros de Coronel Oviedo y al debate generado por la compra de pupitres importados, afirmando:

“Cuando yo sea presidente, todo lo que podamos hacer en Paraguay se va a hacer en Paraguay. Y si no sabemos hacerlo, vamos a aprender. Tenemos talento, mano de obra y capacidad para producir acá y generar trabajo para nuestra gente”, expresó.

Apoyo a la producción nacional

En otro momento de su discurso, Arnoldo Wiens destacó que apostar por la producción nacional es una decisión estratégica para fortalecer la economía, crear empleo y devolver dignidad al trabajo paraguayo.

Dijo además que desde Colorado Añetete reafirman “su compromiso de acompañar a cada candidato municipal del departamento de Concepción, impulsando una propuesta basada en valores, cercanía con la gente y desarrollo para cada distrito”.