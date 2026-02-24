Autoridades de IPS culpan de crisis a carta orgánica y deuda del Estado, según Soroka

El presidente del IPS, Jorge Britez, compareció hoy junto a otros altos funcionarios de la previsional ante los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, quienes lo convocaron para que explique las causas de la crisis que atraviesa la institución, donde en el área de salud, pacientes mueren por la falta de insumos o medicamentos.

Las autoridades fundamentaron que la crisis que atraviesa IPS se debe principalmente a la carta orgánica, la cual no les permite realizar los cambios estructurales que buscan para mejorar la atención, como así tampoco cuentan con fondos suficientes, sobre todo por la deuda que mantiene la administración central del Estado con la previsional, la cual asciende a US$ 640 millones.

Para Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, no puede ser que no se involucren para encarar las dos situaciones que las autoridades de IPS plantean como limitaciones.

“Hablamos de conformar inmediatamente una bicameral sobre esas problemáticas. Unos niveles de endeudamiento del Estado, ¿qué se puede hacer? Nosotros no podemos dejar pasar este año así nomás, si pasa por acá el Presupuesto General de Gastos de la Nación, ¿por qué no embarcar en solucionar ese problema?”, señaló.

Suministro de medicamentos

Si bien las autoridades de IPS sostienen que cuentan con stock de insumos y medicamentos, los asegurados denuncian que constantemente deben adquirirlos por su cuenta para poder realizar su tratamiento, debido a la escasez.

Gladys Vera, gerente de administración financiera de la previsional, indicó que la deuda de la previsional con las empresas farmacéuticas es de US$ 180 millones en la última conferencia de prensa que se realizó el jueves pasado.

Sobre eso, Soroka comentó que las autoridades de IPS están comprometidas en honrar las deudas, como también en una posible reestructuración, a fin de poder saldarlas.

También los representantes de la previsional hablaron de recuperar varias propiedades que quedaron en manos de particulares a través de medidas cautelares, lo que imposibilitó a IPS hacer uso de las mismas.

“Increíble que tenga edificios y, de repente, que tenga dúplex o no sé qué tienen en uno de los lugares ahí de un country de Ciudad del Este que, por una medida cautelar, algunos se beneficiaron durante 8 o 10 años”, expresó Soroka.

Recordó que existen casos como el de Manzana T, en Villa Morra, lugar que pertenece a IPS, pero que es explotado por varios locales nocturnos y gastronómicos. Agregó que pedirá un informe detallado de cada una de las propiedades y en qué situación se encuentran las mismas, a fin de poder conocer que ocurre.

“Yo voy a pedir el primer informe, quiénes estaban tanto tiempo sin pagar, porque ellos hablaban que ellos llegaron y no tenían ni un documento de quiénes cobraron todos estos años anteriores y dice, o sea, no pueden quedar impunes, pero por más que hubo una reacción, no puede haber impunidad, porque es gravísimo los detalles que dieron de los bienes, la forma, el manejo que encontraron los bienes del IPS y acá no puede haber encubrimiento sin nadie”, concluyó Soroka.