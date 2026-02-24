Contraloría comprobará si enriquecimiento del director jurídico del IPS fue lícito

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, detalló que la institución se encuentra preparando una serie de notas para ser remitidas a distintas instituciones en el marco del sospechoso crecimiento patrimonial de más del 200% del director jurídico del IPS, José González.

“Como siempre lo hacemos en todos los casos, analizar las declaraciones para verificar el incremento patrimonial; si está justificado o no. Una vez que tengamos todos los informes, se va a cruzar y si existen inconsistencias, se dará la oportunidad al funcionario para que pueda presentar su descargo”, explicó.

Asimismo, mencionó que González habría argumentado un cobro de honorarios, aunque para esto la Contraloría consultará a su dirección jurídica, ya que tal situación “escapa” de las facultades de la dirección a cargo de Torres.

Como parte del proceso, detalló que los datos que constan en la declaración jurada son trazados con “evidencias” que pueden encontrarse en otras instituciones públicas, privadas, sistemas y también la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Lea más: Llamativo aumento patrimonial del director jurídico de IPS en solo 15 meses

Enriquecimiento ilícito debe ser reportado

Otro punto que recalcó el alto funcionario de la Contraloría es que en todos los casos cuando el crecimiento patrimonial no esté justificado, se puede iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito y esto debe ser reportado a otras instituciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si comprobamos que el crecimiento patrimonial es injustificado, estamos obligados a remitir a otras instituciones para investigación y profundización conforme a las leyes vigentes”, acotó.

De igual manera reconoció que todo el proceso lleva entre tres y seis meses “dependiendo del movimiento financiero”, aunque la institución apunta a acortar los plazos mediante la agilización de procedimientos.

“Nos está llevando un tiempo razonable y la ciudadanía espera una respuesta más rápida“, precisó y también adelantó que se esperan convenios apoyados en tecnología para el intercambio de informaciones entre instituciones.

Lea más: Director jurídico de IPS defiende cobro de honorarios mientras CGR mira sus declaraciones juradas