Mujeres liberales homenajean a doña “Coca”

La actividad se realizó esta mañana en la sede del PLRA en Asunción. Entre las presentes estaba Sol Quintana, aspirante a la presidencia de la Juventud Liberal (JLRA) e hija de Rodrigo Quintana, dirigente asesinado en un atraco policial en la madrugada del 1 de abril de 2017 durante la “Enmienda de Sangre”, que buscaba la reelección del entonces jefe de Estado, Horacio Cartes. El dirigente asesinado a sus 26 años habría cumplido hoy 35 años.

Lea más: Carmen de Lara Castro: la voz que institucionalizó el 24 de febrero

Las organizadoras del evento señalaron que el homenaje a doña “Coca” de Lara Castro adquiere un significado especial en el contexto actual de la agrupación, luego de la reciente eliminación de la paridad (50% mujeres) para las listas plurinominales y la reducción de los espacios de representación femenina a un mínimo del 20%.

El movimiento propone a Marlene Orué a la presidencia del partido y a Luz Borja como candidata a la vicepresidencia. También presenta a Olga Paredes como miembro N° 1 para el Directorio Nacional.

Otros asistentes fueron la senadora liberal Celeste Amarilla y su colega Esperanza Martínez, del Frente Guasu, entre otros.

Ña “Coca” personificó la lucha de la mujer

Por su parte, el excanciller Jorge Lara Castro, hijo de Carmen de Lara Castro, señaló que su madre, tal como muchas mujeres en la actualidad, en su juventud enfrentaba la realidad de la política represiva y se encontró frente al dilema de asumir una responsabilidad personal y colectiva. “En otras palabras, hacer una opción ética por la política”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que su madre personificó la lucha de cientos de mujeres “atrapadas en la opresión del patrimonialismo y patriarcalismo de esta sociedad, que se sigue sobreviviendo como idea”.

“Hay muchas mujeres que todos los días deben mantener su familia, que deben mantener sus afectos, que deben asumir las cargas familiares, que deben asumir la esperanza de sus hijos y de sus nietos, que deben alimentar permanente las convicciones de ser honrados. Carmen de Lara Castro de alguna manera personificó ese proceso”, recalcó.

También resaltó la labor de otras mujeres liberales y de otras agrupaciones que trabajaron en la defensa de los derechos humanos, en las cárceles, en los hospitales e incluso en el exilio.