Plantean eliminar pensión para los “viudos vip”

La postura de la legisladora se da luego de la publicación del extenso listado de viudos, viudas e hijos menores de exlegisladores que reciben una pensión con privilegios asociados al régimen especial.

Paredes fue tajante al referirse a los beneficios derivados de la jubilación parlamentaria: “Mi propuesta va a ser que si ellos no quieren derogar la jubilación vip, por lo menos hay que cancelar inmediatamente el tema de los viudos, viudas e hijos, que es el abuso del abuso”.

La senadora cuestionó que legisladores puedan jubilarse con 10 años de gestión parlamentaria y, además, que sus familiares accedan a pensiones: “Si estamos hablando de privilegios y de legisladores que se jubilan con 10 años de antigüedad, estamos con la jubilación de viudas, viudos e hijos. Esto ya es un privilegio sobre privilegios. Es superprivilegio”.

Según datos oficiales del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, actualmente 74 beneficiarios, entre viudas y viudos de excongresistas, perciben en conjunto G. 283.816.692 mensuales, lo que equivale a G. 3.405.800.304 al año. El promedio mensual ronda los G. 3,8 millones por beneficiario, aunque existen diferencias significativas según cada caso.

Además, la Caja Parlamentaria recibe un subsidio estatal que este año asciende a G. 4.550 millones, lo que reaviva los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para salvar la jubilación vip que gozan.

Entre los casos citados en los registros oficiales aparecen: Héctor Leguizamón Villalba (48), viudo de la exsenadora Zulma Gómez (PLRA), quien percibe G. 10.487.949 mensuales; Nélida Chaves Piris (71), viuda del exsenador Óscar González Daher (ANR, HC), con G. 11.126.623 mensuales; María Teresa Contreras, viuda del exvicepresidente y exlegislador Luis María Argaña (ANR), con G. 6.614.687 mensuales.

También Licy Yanes Riquelme, viuda del exsenador Blas N. Riquelme (ANR), con G. 6.361.132 mensuales. La senadora Celeste Amarilla (PLRA) percibe G. 2.382.797 mensuales como viuda del exdiputado Franklin “Anki” Boccia.