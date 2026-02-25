Crisis en el IPS: Rocío Vallejo anuncia reunión con autoridades y pedido de informe

Tras la reunión en la Comisión Permanente realizada ayer, la diputada Rocío Vallejo confirmó que tiene prevista una reunión este miércoles, a las 9:00, en el Instituto de Previsión Social (IPS), con el objetivo de obtener información directa sobre la situación administrativa y financiera de la institución.

Según señaló, las respuestas recibidas hasta el momento fueron insuficientes. “Casi nada contestaron”, cuestionó, al referirse a consultas previas realizadas sobre presuntas irregularidades.

Indicó que desde la previsional intentaron responderle mediante la remisión de un cuestionario. No obstante, mencionó que decidió acudir personalmente para plantear sus preguntas y solicitar documentación respaldatoria.

“Ojalá que puedan prometer entregar la documentación, pero de todos modos voy a hacerlo vía Cámara de Diputados”, afirmó.

Pedido de informes y posible interpelación

En paralelo, Vallejo adelantó que promoverá un pedido de informes a través de la Cámara Baja, con el fin de formalizar los requerimientos de información.

Respecto al planteamiento de interpelación impulsado por su colega Rubén Rubin, la legisladora señaló que se enteró de la iniciativa por la prensa. Sin embargo, manifestó que está dispuesta a acompañar con su firma el proyecto si se le solicita.

Brítez defendió su gestión ante el Congreso

La crisis del IPS fue abordada ayer en la Comisión Permanente del Congreso, donde el titular de la previsional, Jorge Brítez, defendió su administración.

Durante su exposición, responsabilizó a gestiones anteriores por la delicada situación financiera de la institución y denunció la existencia de una “campaña agresiva” en su contra.

En contrapartida, legisladores de la oposición detallaron una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades y pidieron su renuncia.