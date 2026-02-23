“A esta audiencia nos convoca la muerte”, dice Vallejo sobre invitación al presidente del IPS

La Comisión Permanente del Congreso Nacional presidida por el senador Colym Soroka, invitó para mañana al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, para que comparezca ante los legisladores.

Al respecto, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) sostuvo que “no va a dar toda la mañana” para las consultas que desean hacerle al funcionario y su equipo que está al frente de la previsional.

Asimismo, dijo que luego de más de dos años de gestión, la administración de la previsional ya no puede culpar a otro Gobierno sobre la falta de medicamentos y servicios hacia los asegurados.

“A esta audiencia nos convoca la muerte, la desesperanza, la corrupción imperante en IPS para no dar una respuesta al asegurado que sufre IPS cada día”, declaró.

“Miles que padecen y no sabemos”

Otro punto que precisó Vallejo es que seguidamente recibe denuncias por parte de asegurados e incluso de médicos que piden mantener un anonimato ante el temor de represalias, algo que “no puede estar sucediendo en época democrática”.

“Miles que padecen y no sabemos; quiero enfocar la audiencia en el padecimiento ciudadano y la negligencia en dar respuesta. No hay medicamentos, no hay aparatos; espero que no vengan a maquillar una realidad que no es”, agregó.

También recordó que el presidente Santiago Peña “mantiene a este señor que ha demostrado su ineficiencia”

“Va a ser una jornada larga donde espero que este señor de explicaciones; todas estas inquietudes ciudadanas voy a plasmar en un documento. Vamos a estar bastante duros, es una institución que ya no da más”, subrayó.

Finalmente, confirmó que no se prevé dejar de lado todo lo referente al ámbito financiero de la previsional, un tema que “también preocupa bastante”.

