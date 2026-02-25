Oposición pide “la cabeza” del titular de IPS y Brítez culpa al gobierno anterior

La reunión de la Comisión Permanente del Congreso, que duró más de tres horas, estuvo marcada por fuertes cuestionamientos a la administración del Instituto de Previsión Social (IPS). “Comprendo el malestar de los asegurados y el escrutinio de este Congreso. No vengo a decir que todo está bien”, expresó. Según detalló, heredó una deuda de US$ 990 millones y contratos críticos en áreas como limpieza, mantenimiento y provisión de medicamentos.

“El supuesto colapso del IPS es una narrativa falsa. La institución está de pie y seguirá funcionando”, afirmó. Añadió que existen sectores que promueven una campaña agresiva contra su administración y afirmó que su único compromiso es con la sostenibilidad del sistema.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) fue una de las más críticas. Señaló que la crisis del IPS no es una campaña mediática sino una realidad que viven los asegurados. Consultó sobre valiosos inmuebles ubicados en la zona conocida como “Manzana T” en Asunción, propiedades en San Antonio y San Bernardino. También preguntó sobre los subarrendamientos vinculados al Club Olimpia, la falta de medicamentos, la deuda con farmacéuticas, que según datos oficiales asciende actualmente a US$ 180 millones.

El senador Líder Amarilla (PLRA) calificó al IPS como “vaca lechera del Partido Colorado” y acusó a la administración actual de pagar montos superiores en contratos de fumigación y lavandería. El equipo de Brítez defendió los montos y afirmó que en tres años cambiaron estándares de calidad.

Brítez es inútil, dice Celeste

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) calificó de inútil a Brítez y le señaló que por una licitación parada de hace dos años para la compra de stents ya debió renunciar. Le cuestionó que no hayan utilizado el llamado de emergencia. “Eso es una inoperancia y una negligencia tremenda”. “Solamente eso amerita su renuncia”, dijo.

El senador Éver Villalba (PLRA) también pidió la renuncia del titular del IPS y calificó la situación como insostenible. El diputado Billy Vaesken (PLRA) criticó que Derlis León sea gerente de Salud después de haber sido destituido del Ministerio de Salud por instalar una UTI en Villarrica solo para la foto.

Legisladores cartistas llegaron tarde a la reunión y cada uno se encargó de manifestar su apoyo a Brítez. El senador Patrick Kemper (ANR, HC) pidió al IPS que comunique más su gestión y que les lleve un comparativo de otras administraciones con la actual. Según Alejandro Aguilera (ANR, HC) el problema de Brítez es que no cuenta lo que hace.

Brítez defendió la inyección de la plata del IPS a Ueno Bank y dijo que el dinero está seguro. Al término de la reunión se informó que al reinicio de las actividades legislativas se conformará una comisión bicameral para atender la modificación de la carta orgánica del IPS y la deuda del Estado de US$ 600 millones.

La medicina no se hace con publicidad, afirman

El senador Ignacio Iramain (independiente), médico de profesión, refutó las expresiones del senador Patrick Kemper y del diputado Alejandro Aguilera, quienes exigieron al titular del IPS, Jorge Brítez, promover una campaña fuerte de comunicación para que se note su gestión.

El senador cuestionó que para el caso de Braulio Vázquez, el paciente que falleció por falta de un stent, no tengan un protocolo de traslado a otra unidad médica.

“Les hace perder legitimidad y prestigio y por más que quieran comunicar algo diferente, la medicina no se hace con publicidad, sino con credibilidad. El prestigio se construye con calidad asistencial, va de boca en boca, por más que le mientan al paciente y le digan conseguimos todo stent cardiaco, si el paciente no siente y no ve y no se ve afectado en su bienestar, cuando se le atiende no hay publicidad ni comunicación que valga, eso no existe en medicina”, dijo a Brítez.

Indicó que se impone que vean los protocolos para mejorar la calidad de asistencia y consultó si están o no acreditados por la Superintendencia, porque, según dijo, la mayoría de los hospitales no lo están a diferencia de los privados.

Vallejo enrostró cargo de su esposa a diputado

El diputado Arturo Urbieta (ANR, HC) intervino durante la reunión de la Permanente con el titular del IPS, Jorge Brítez, sólo para llenar de elogios su administración y mencionar que se despertó a las 02:00 de la mañana para acudir a la reunión porque llegó de Horqueta.

Dijo que los funcionarios del IPS respondieron a cabalidad con argumentos técnicos y jurídicos. Recordó que la previsional le formó como médico, que desde chico ya iba al hospital.

También que hace un mes se fue al ente y que no es cierto que no se hace nada. Pidió a sus colegas que anatomía patológica y que la clínica médica tiene hoy otra cara. Recordó que fue director del IPS en Horqueta. “Vengo a dar mi respaldo a este gobierno al presidente Santiago Peña y a usted presidente”.

Al término de su discurso, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) le consultó si su esposa no es directora en dicho nosocomio a lo que el legislador le respondió que si lo es, pero de carrera. “Así es el sistema administrativo y el presidente designa”, dijo intentando excusarse.

María Fanny Melgarejo Zárate, esposa del diputado Urbieta, es actualmente directora del IPS de la ciudad de Horqueta.