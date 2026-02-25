Director del IPS se enreda más al justificar sus ingresos

En un rosario de contradicciones cayó ayer el director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José “Jose’i” González Maldonado, al querer justificar su crecimiento patrimonial de 215% en apenas 15 meses. Fue en contacto con la 1080 AM.

El alto funcionario pasó de G. 276 millones de patrimonio neto, en setiembre de 2023, a G. 870 millones en febrero de 2025. En contactos con ABC, González Maldonado afirmó que ese crecimiento era por los honorarios que cobró e incluso facilitó la resolución del Consejo del IPS por la cual se llegó a un acuerdo con el Consorcio Sudamericano Hotelero SA (Jorge López Moreira), que de una deuda de G. 10.781 millones se le redujo a G. 7.500 millones más el pago del 5% de los honorarios a los abogados litigantes (G. 412.500.000 con IVA incluido).

Ese monto era el principal justificativo del director jurídico de su crecimiento patrimonial, evidenciado en el aumento del manejo de dinero en efectivo e inversiones. Ayer, González Maldonado ya ensayó otra versión y fue que los G. 412.500.000 lo repartió entre otros tres abogados del IPS, con pagos de G. 25 millones y G. 50 millones.

Sin embargo, en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR) no se plasman los pagos a otros abogados, es decir, el reparto. Es más, en la documentación González presenta como un ingreso “exclusivo” suyo y se respalda con su factura emitida a favor de la empresa el 14 de agosto de 2024.

Otro punto contradictorio tiene que ver sobre la ruta para el cobro de los honorarios. González Maldonado señaló a nuestro diario que fue un depósito de la empresa afectada a su cuenta, mientras ayer, a la 1080 AM, dijo que por “error” la compañía depositó la totalidad incluidos los honorarios (G. 7.912 millones) en la cuenta del IPS, institución que luego le transfirió los G. 412.500.000 a su cuenta personal.