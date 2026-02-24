Senadora pide renuncia de presidente de IPS por demora de casi dos años en compra de “stents”

En la mañana de este martes se llevó a cabo una audiencia de la Comisión Permanente del Congreso Nacional con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, quien fue convocado por los parlamentarios para dar explicaciones sobre distintos temas relacionados al funcionamiento, la atención en salud y la administración de la previsional, que enfrenta varios escándalos recientes.

Durante su intervención, la senadora opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) centró sus críticas en una demora de casi dos años en un proceso de licitación para la compra de “stents” coronarios medicados, insumos necesarios para ciertos procedimientos médicos cardiacos.

Según explicó la senadora Amarilla, la publicación de la convocatoria –que tiene un monto estimado de casi 30.000 millones de guaraníes- fue realizada el 2 de octubre de 2024 y la fecha límite de consultas, según indica la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), era el 10 de septiembre de 2025.

En el portal web de la DNCP se indica que la fecha de entrega de ofertas fue el 14 de enero de este año y que el proceso licitatorio se encuentra “impugnado parcialmente con suspensión”.

“Por falta de stent la gente se muere o tiene que pagar (por la compra del insumo), eso es una inoperancia y negligencia tremenda”, dijo la senadora Amarilla.

“Inútiles”

La legisladora opositora cuestionó que no se haya hecho un llamado de emergencia para acelerar la compra de los “stents”.

“Hagan compra directa, para eso existen los llamados de emergencia”, insistió. “Bien que hacen llamado directo cuando el que vende es el socio y les va a dar 15 por ciento de coima, ahí saben muy bien los procedimientos de emergencia”.

“Le dieron un año para que consulten, ¿estaban buscando un vendedor amigo?”, preguntó.

La senadora argumentó que, dejando de lado escándalos recientes como una llamativa licitación de compra de sábanas y un servicio de lavandería para el IPS sobre la cual hay sospechas de sobrefacturación, la excesiva demora en la compra de “stents” por sí sola debería motivar la renuncia del presidente del IPS y su equipo.

“No pueden esperar dos años para comprar ‘stents’, inútiles”, subrayó la parlamentaria.