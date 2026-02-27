Natalicio Chase afirma que Horacio Cartes es “irreemplazable” tras rumores sobre posible sucesión en la ANR

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, afirmó este martes que el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, es “irreemplazable” y descartó cualquier necesidad de sucesión al frente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Sus declaraciones se dan luego de la supuesta confusión generada por el gobernador de Guairá, César Sosa, quien mencionó la posibilidad de que el vicepresidente partidario asumiera la conducción, lo que abrió un debate interno sobre el estatuto y los plazos en caso de ausencia del titular.

Consultado sobre la situación real del partido, Chase dijo: “Para comenzar, el presidente del partido es irreemplazable, no tiene reemplazo, no tiene necesidad tampoco de reemplazo. Este problema de salud va a subsanarse rápido y en el ejercicio de la presidencia no hace falta hacer ningún tipo de sucesión”.

Lea más: Implantan marcapasos a Horacio Cartes y empiezan proceso para retirarle la sedación

El senador sostuvo que las versiones sobre una eventual asunción del vicepresidente serían producto de “una especulación o una mala interpretación” de las declaraciones del gobernador Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando se le preguntó si el jefe departamental se apresuró al hablar de una eventual toma de mando, respondió que corresponde consultarle directamente a él, pero insistió en que “no es el momento de especulaciones ni de hablar de cuestiones del partido”.

Ante la consulta sobre qué establece el estatuto de la ANR respecto a los plazos de ausencia del presidente partidario, Chase señaló que ese punto no fue analizado aún en el Senado ni dentro de la bancada cartista. “Todavía no hace falta ese análisis hasta que se sepa verdaderamente el avance del estado de salud del presidente”, afirmó.

Lea más: ¿Quién presidirá la ANR mientras Cartes está hospitalizado?

Sobre el futuro del proyecto político del movimiento Honor Colorado, el legislador consideró que es prematuro hablar de candidaturas o reconfiguraciones. “Se está haciendo futurología. No es el momento de hablar de eso. Este es apenas un incidente de salud del presidente y vamos a esperar que se desenvuelva”.

Chase también destacó que distintos actores políticos han expresado su solidaridad con Cartes, incluyendo referentes de otras líneas internas y sectores políticos en alusión al mensaje del expresidente Mario Abdo Benítez, lo que —según dijo— demuestra que se trata de “un actor importante y un punto de equilibrio en la política paraguaya”.