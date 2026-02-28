PTI-PY continúa salteando a la DNCP por casi US$ 16 millones en marzo

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY), dirigida por Carlos Mercado y con el respaldo de Javier Zacarías Irún, director general de Itaipú, continúa su festín de licitaciones al margen de la ley, con ocho procesos abiertos en curso durante todo el mes de marzo.

Las convocatorias, según datos en la web de PTI-PY estima inversiones por G. 101.528 millones (casi US$ 16 millones), al margen de la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Algunos de estos llamados, como la construcción de obras para el Proyecto Tape Tuja o de la Estación de Buses Eléctricos en San Lorenzo, forman parte de obras “emblemáticas” del Gobierno de Santiago Peña.

Licitaciones en curso

Las obras con mayor volumen de inversión están destinadas a la construcción de tres centros educativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Presidente Hayes, Ñeembucú y Concepción.

El 4 de marzo se prevé la recepción de ofertas para la fiscalización de estas obras (ID CPP 010/2026), con un monto estimado en G. 2.938.597.934.

Sin embargo, el “plato fuerte” ocurrirá el lunes 9 de marzo, iniciando con la recepción de ofertas para la construcción de las instituciones educativas (ID CPP 009/2026), con una inversión de G. 46.490.904.592.

El segundo llamado del día, corresponde a ofertas para ejecutar las obras complementarias de la duplicación de la ruta Tape Tuja (ID CPP 008/2026) por G. 22.879.462.537. Este llamado es impulsado junto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Para el martes 10 de marzo se prevé la recepción de ofertas para la adquisición de alcoholímetros para la Policía Nacional (ID CLP 003/2026) por G. 438.050.415.

En esa misma semana, apuntarán otro llamado para la renovación de licencias Microsoft 365 de la propia fundación, por G. 787.430.386 y la compra de acondicionadores de aire para los centros infantiles del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) por G. 1.883.585.000.

La agenda de marzo concluye con los proyectos de la estación de buses eléctricos en San Lorenzo cuyos servicios de fiscalización por G. 1.250 millones se recibirán el 17 de marzo mientras que la construcción de la terminal por G. 24.860.693.935 se definirá el 25 de marzo.

Estos jugosos llamados se suman a los más de G. 1.4 billones (US$ 216 millones) ya licitados previamente con fondos de Itaipú.