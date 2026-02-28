Senador Varela insta a Peña cambiar a cuestionados y critica atropello con Caja Fiscal

El senador colorado Mario Varela citó el caso de los titulares de Petropar, Eddie Jara, y del IPS, Jorge Brítez, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“El Ejecutivo se empecina en mantener a funcionarios que son muy cuestionados”, dijo ayer a la mañana el senador durante el programa No Tiene Nombre por ABC tv.

Indicó que Peña no está teniendo en cuenta la coyuntura política para hacer los cambios que su gobierno necesita y le advirtió que este segundo tramo será más complicado.

Lea más: Mario Varela cuestiona imputación a Arnoldo Wiens y advierte uso político del Estado

“En política se debe tener en cuenta lo que la ciudadanía percibe. La Caja Fiscal, otro tema polémico que debemos abordar en estos días. El Ejecutivo presentó una estrategia para aprobar esto hasta aplicando un atropello y se debe tener en cuenta que fue aprobado ajustadamente en Diputados. Muchos no estaban muy convencidos, pero el Ejecutivo arremetió apurando ese calendario, pero finalmente fracasó porque no había clima”, puntualizó Varela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caja Fiscal: senador advierte crisis en seguridad si se fuerza la reforma sin consenso

Indicó que la reforma de la Caja Fiscal va a afectar la vida de 200 mil familias y se debe hacer en medio de un consenso entre todas las partes.

“La vida de más de 200 mil familias está en juego. Se debe aportar más, todos estamos de acuerdo con eso, pero se cuestiona la forma en que se llevó adelante. En Diputados (se aprobó) una versión malísima. No es la forma, hay una falta de empatía y faltó un manejo más prolijo”, puntualizó el senador.