Caja Fiscal: senador advierte crisis en seguridad si se fuerza la reforma sin consenso

El senador colorado Mario Varela se refirió a la postergación del estudio de la reforma de la Caja Fiscal en la Cámara Alta hasta fines de marzo.

Admitió la necesidad “innegable” del proceso para garantizar la sostenibilidad de la caja, pero criticó duramente la “falta de empatía y estrategia” del Ejecutivo al impulsar el tema durante el receso parlamentario y sin la debida discusión técnica y política.

“Yo no entiendo cuál fue la estrategia política (del Ejecutivo). Cuando se inicia el receso parlamentario empieza a tratarse (la reforma). Luego viene la feria judicial, en plenas vacaciones también de los docentes, todo el mundo está de vacaciones en enero, y pareciera ser que existió cierta intención de hacerlo en una etapa en donde no es justamente momento de tratar los temas”, expresó el senador respecto al tratamiento del proyecto a la 780 AM.

Riesgo de colapso en la Policía

El senador abordó la preocupación sobre el aumento inusual de solicitudes de retiro voluntario por parte de agentes de la Policía Nacional, un fenómeno que se está dando en medio del debate sobre la reforma.

Lea más: Policías solicitan en masa su retiro en medio del debate sobre la caja fiscal

Advirtió que la situación no se limita solo a la policía, ya que el Poder Judicial enfrenta un problema similar. Varela mencionó que, según un magistrado con el que conversó, un 55% de los funcionarios del Poder Judicial también está en condiciones de solicitar el retiro.

En ese sentido, enfatizó que ignorar esta realidad podría llevar al colapso de la seguridad interna y del sistema judicial.

El senador alertó que la ley no contempla medidas transitorias para manejar esta situación. En ese sentido, subrayó que las decisiones en este contexto “no pueden ser meramente aritméticas, matemáticas o administrativas”; y deben incluir una perspectiva política.

El legislador argumentó que una aprobación “exprés” y sin la debida consideración, como la que se podría haber dado “a tambor batiente” en días anteriores, habría generado un “caos”.

Llamado al consenso en tema caja fiscal

Sobre la postergación del tratamiento hasta el 25 de marzo, Varela mencionó que se buscará generar el “mayor consenso posible” a través de audiencias públicas y mesas técnicas.

“Tenemos que ser sinceros con la ciudadanía y manejar mejor empatía esa relación Ejecutivo-Parlamento para que esto sea serio”, afirmó, al momento de agregar que se deberá buscar un “punto de equilibrio razonable” para con los sectores afectados.

Reiteró que la reforma y su tratamiento no consta solamente de números, y que el Estado no puede eludir su responsabilidad social.