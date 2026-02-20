Varela expresa preocupación por instrumentalización de las instituciones en imputación a Wiens

El senador Mario Varela sostuvo que la imputación contra Arnoldo Wiens presenta indicios de motivaciones políticas más que jurídicas, y alertó sobre lo que calificó como una posible utilización de las instituciones del Estado.

En declaraciones ante los medios de comunicación, el legislador señaló que la devolución de la imputación por parte del juez Osmar Legal a la Fiscalía evidencia la falta de sustento técnico.

“Primero que nada veo que se devolvió por unas falencias técnicas. Eso evidencia que no hubo un tratamiento técnico jurídico”, expresó.

Para Varela, cuando una imputación no cuenta con una base sólida desde el punto de vista técnico-legal, surgen dudas sobre su verdadero trasfondo.

“Lógicamente, esta imputación tiene motivaciones políticas. Cuando no existe una base sólida, uno se da cuenta de que hay sesgos políticos que confirman la presunción de que se trata de una imputación política y una campaña jurídica”, sostuvo.

Preocupación por el uso político de las instituciones

Más allá del caso puntual de Wiens, el senador Varela advirtió que lo realmente grave sería la posible instrumentación de las instituciones republicanas.

“Más allá de la cuestión puntual del caso Weins, lo que realmente debe preocuparnos es la instrumentación de las instituciones del Estado. Eso sería realmente muy grave”, afirmó.

Según Varela, si se comprueba que existen indicios de motivación política en el accionar fiscal, se estaría ante un escenario peligroso para la institucionalidad democrática.

El caso Metrobús y el debate sobre el sobr eseimiento

Durante sus declaraciones, Varela también hizo referencia al fallido proyecto del Metrobús y a la posibilidad de obtenga un sobreseimiento definitivo el exministro Ramón Jiménez Gaona, quien firmó el contrato del proyecto.

El legislador recordó que en su momento el exprocurador Ilo Moreno había cuestionado públicamente la administración del contrato, señalando presuntas negligencias e impericia en su manejo.

Para el senador, el eventual sobreseimiento en ese caso, en paralelo a la imputación contra Wiens, genera interrogantes sobre la coherencia institucional.

Consultado sobre si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debería revisar la actuación de los fiscales involucrados, Varela fue cauto y señaló que aún es prematuro hablar de responsabilidades funcionales.

“Soy miembro de ese órgano corporativo y no sería ético hacer una evaluación del juzgamiento. Está en una etapa muy incipiente”, explicó.

No obstante, remarcó que el análisis que actualmente se realiza es de carácter político. “Desde la perspectiva política, hoy todos los indicios nos indican que podrían existir motivaciones más políticas que jurídicas. Más adelante, cuando el proceso avance, se podrá ponderar cualquier responsabilidad”, concluyó.