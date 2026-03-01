Falleció Daniel Farías, procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad

La noticia del fallecimiento de Daniel Farías Kronawetter se conoció a través de un mensaje del exmandatario Mario Abdo Benítez en sus redes sociales. “Estamos todos muy sentidos por la partida de Daniel Farías Kronawetter, un joven íntegro, valiente y patriota quien formó parte de nuestro gobierno. Mi solidaridad con toda su familia”, expresó Abdo.

Lea más: Sugestivas omisiones de Fiscalía en actas sobre los testigos de Seprelad

Farías fue una pieza técnica fundamental durante el gobierno anterior, ya que se desempeñó como asesor del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y cumplió funciones en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Su muerte ocurre en medio de un proceso judicial complejo donde se lo investigaba por la supuesta asociación criminal, usurpación de funciones públicas y revelación de secretos de servicio.

Lea más: Fiscal pillado habría cambiado su teléfono tras escándalo de chats con abogado de HC

Con él, también están siendo investigados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Pedra Galeano y Francisco Pereira Cohene.

La Fiscalía sostenía que Farías fue el autor material de documentos que contenían información bancaria privada de figuras como el actual presidente Santiago Peña y otros colaboradores del entorno de Horacio Cartes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rol de Farías en la causa judicial

Según las pruebas recolectadas por el Ministerio Público, Farías habría redactado borradores de informes de inteligencia antes de tener un cargo legal en la Seprelad. Los peritos informáticos encontraron archivos creados en su computadora que luego se utilizaron para formalizar denuncias contra Horacio Cartes.

Lea más: Apelan admisión de pericia del fiscal Cantero sobre datos sensibles de Seprelad

El joven profesional fue señalado por colaborar directamente con analistas de la institución para cruzar datos financieros.