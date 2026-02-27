Nicanor: “El presidente del Partido Colorado es Horacio Cartes y nadie más”

La hospitalización en terapia intensiva del expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, dio lugar hoy a dudas y especulaciones sobre la conducción de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ante el estado de su titular.

César Sosa, gobernador colorado cartista del departamento de Guairá, insinuó hoy la posibilidad de que el exsenador Juan Carlos Galaverna, vicepresidente primero de la ANR, asuma provisoriamente la presidencia del partido en reemplazo de Cartes, quien fue ingresado ayer a un sanatorio privado de Asunción, donde fue sedado e intubado luego de haber sufrido episodios de convulsión.

La eventualidad de designar un reemplazo temporal para Cartes en la presidencia de la ANR fue descartada hoy por Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo y secretario político del Partido Colorado.

Momento “no amerita ningún cálculo político”

En líneas similares se manifestó también hoy el expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), aliado político de Cartes, quien habló brevemente con medios de comunicación luego de visitar al expresidente Cartes en el sanatorio Migone, en Asunción.

“El presidente del partido es Horacio Cartes y nadie más”, dijo el expresidente Duarte Frutos, quien agregó que la ANR “puede funcionar” en ausencia de su titular sin necesidad de que se designe un nuevo presidente.

El exmandatario opinó que “este momento no amerita ninguna especulación, ningún cálculo político” y agregó que, en su opinión, “todo cálculo político sobre la salud de una persona es un acto miserable”.

Manifestó también que “el presidente Cartes es un hombre fuerte, un hombre sano” y dijo creer que “va a salir muy pronto de esta situación”.