La ANR define sus piezas: más de 16.000 precandidatos aguardan oficialización tras etapa de impugnaciones

El engranaje electoral de la Asociación Nacional Republicana (ANR) entra en su fase decisiva. Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario, confirmó que el partido cuenta con un total de 16.848 precandidatos registrados para pujar por cargos de intendentes y concejales (titulares y suplentes) en los 263 distritos del país.

Tras el cierre de las inscripciones, el TEP detectó 922 observaciones que los movimientos internos deben subsanar de inmediato.

A esto se suman poco más de 60 impugnaciones, de las cuales Brizuela señaló que 30 presentan un carácter conflictivo, mientras que el resto responde a superposiciones con las observaciones técnicas ya realizadas.

“Para el miércoles estimo que tendremos las precandidaturas en condiciones oficializadas, al menos en cantidad”, explicó el titular del TEP, subrayando que el cronograma establece el 11 de marzo como fecha límite para resolver todos los incidentes y definir las candidaturas finales.

Posteriormente, el 31 de marzo, se procederá a la asignación de los números de lista.

Postura sobre el padrón

Con un padrón que supera los 2.800.000 afiliados, Brizuela aprovechó para sentar postura sobre la transparencia electoral.

Argumentó que, en el marco de la lucha contra la doble afiliación, el uso del padrón nacional en internas de cualquier partido debería estar prohibido para garantizar la legitimidad de los procesos partidarios.