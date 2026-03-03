Clan de “hurrero” de los ZI recibió millonarios pagos en Fundación Tesãi

La Fundación Tesãi realizó desembolsos que superan los G. 45 millones en favor de su asesor jurídico, José María Maciel Ullón, solamente durante el mes de enero. Desde su llegada a la institución, el esquema de beneficios se extendió a integrantes de su círculo familiar, quienes también recibieron pagos.

Millonarios beneficios

Facturas presentadas revelan que Maciel emitió al menos dos facturas por honorarios profesionales en el primer mes del año: una por G. 10.000.000 y otra por G. 30.000.000. A estas sumas se suman cobros por viáticos de G. 3.885.000 y G. 1.350.000, superando los G. 45 millones en solo un mes.

Maciel Ullón aparece públicamente cercano a Javier Zacarías Irún, asistiendo a eventos políticos. Incluso, en junio de 2025, asistió al cumpleaños del exintendente de Ciudad del Este. Según fuentes, actualmente contaría con el respaldo del director de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

En cuanto al entorno familiar, las facturas muestran que su esposa, Sandra Escobar Burgos, cobró dos pagos de G. 5.000.000 en enero como asistente social.

Asimismo, su cuñada, Marta Escobar Burgos, en diciembre pasado, cobró G. 5.000.000 como tecnóloga de alimentos y su nuera, Lariza Silva, como asistente técnica con G. 6.093.450, en setiembre pasado.

El gerente ejecutivo de Tesãi, Fernando Bittinger, confirmó a ABC que Maciel es asesor de la institución. Por su parte, la gerente administrativa, Griselda Escobar indicó que se requiere revisar los archivos para precisar detalles, ya que cuentan con numerosos funcionarios. Este medio intentó obtener la versión de Maciel al teléfono con terminación 779, sin conseguir retorno.