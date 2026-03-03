Cuestionan a la fiscalía por desestimar denuncia contra concejales asuncenos

La diputada Johanna Ortega había denunciado a 14 concejales, quienes aprobaron en diciembre del año pasado un préstamo de US$ 28 millones solicitado por el intendente, Luis Bello (ANR-HC), para pagar aguinaldos y deudas heredadas del acusado exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANRHC).

Sin embargo, el fiscal general Emiliano Rolón comunicó que desestimó la denuncia porque, supuestamente, no reúne los elementos típicos para abrir una investigación fiscal.

La diputada opositora indicó que Emiliano Rolón le remitió un documento en donde le indicaba que no encontraron los documentos que justifiquen la denuncia.

“El fiscal general me comunicó que no reúnen los elementos típicos para la apertura de una investigación penal”, dijo Ortega.

Lamentó que los asuncenos serán nuevamente víctimas de un saqueo porque el fiscal está sometido a un poder político de turno.

“En vez de derivar a una unidad para investigar éste fiscal me exige que yo aporte las pruebas. Yo hice mi trabajo al denunciar, y usted debe hacer el suyo e investigar. Los documentos debe pedir usted. Una vergüenza que una vez más los asuncenos vamos a ser víctimas del robo porque hay un fiscal que está sometido al poder político”, puntualizó la diputada durante la sesión ordinaria de ayer.

Los denunciados por Johanna Ortega fueron los cartistas Juan C. Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, René Calonga, Karina Acuña, Javier Pintos, César Escobar y Miguel Sosa.

Además, los cinco disidentes: Juan J. Arnold, Jesús Lara, Daniel Ortiz, Carlos González y Arturo Almirón.