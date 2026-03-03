Hay firmas para interpelación, pero cartismo se agavilla e IPS se burla

Con 26 firmas de colorados disidentes (Añeteté), liberales y opositores independientes, tuvo entrada esta mañana en Cámara de Diputados el pedido de interpelación al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez y al gerente de salud de la previsional, Derlis León cuya administración no solo es cuestionada por las carencias a las que someten a los asegurados en cuanto al servicio de salud, sino también por serias sospechas sobre el enriquecimiento de altos funcionarios.

El cuestionario que se plantea para Brítez y León pretende que respondan principalmente “cómo es posible que equipos de alta complejidad, que inciden directamente en diagnósticos oncológicos, cardiovasculares y de emergencia, no cuenten con calendarios estrictos de mantenimiento preventivo, contratos vigentes de soporte técnico y previsión presupuestaria garantizada”.

Esto con relación ante denuncias concretas de equipos tales como:

Angiógrafos en el Hospital Central.

Mamógrafos fuera de servicio.

Equipos de tomografía con interrupciones prolongadas.

Fallas en respiradores y equipamiento de terapia intensiva.

Equipos de laboratorio con mantenimiento postergado.

El documento incluye en total 61 preguntas, que también abarcan la sospechosa repartija millonaria de fondos en concepto de “acuerdos extrajudiciales”, que benefició principalmente al director de Asesoría Jurídica, José “Jose’i” González Maldonado.

Puntualmente se plantea que las autoridades de IPS, expresen taxativamente sobre “quién asume la responsabilidad administrativa y eventualmente patrimonial en caso de que se haya ejecutado el Objeto de Gasto 915 sin el requisito de sentencia firme previa”.

La gama de preguntas es bastante extensa y variada, e incluye incluso pedidos de informe sobre depósitos de los fondos jubilatorios de IPS en instituciones bancarias “amigas” del gobierno de Santiago Peña.

IPS se burla ante pedidos de informes

La interpelación se perfila como única herramienta restante para exigir rendición de cuentas al IPS, ya que hasta se dan el lujo de ningunear la figura constitucional de “pedido de informes”, una facultad del Congreso consagrada en la Carta Magna.

En la sesión ordinaria de la fecha el encargado de despacho del IPS, Gustavo González solicitó una prórroga de 10 días para responder un pedido de informes aprobado el 25 de noviembre del año pasado.

Se trata del proyecto de resolución “que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la situación estructural, financiera, administrativa y operativa de la institución”.

“Pasaron 3 meses y nos piden 10 días para responder. Acá lo que me huele es que no trabajó (Gustavo González) o que nunca nos va a responder”, reprochó el diputado Raúl Benítez (Independiente).

El mismo remarcó además que el pedido de prórroga es “oportuno” para la previsional, justo ahora que “está pasando por una crisis tremenda, tenemos demasiadas renuncias del despilfarro de sus fondos... del mal uso de los fondos de los asegurados”.

Independientemente al pedido de interpelación, hoy también se aprobaron nuevos pedidos de informes relacionados al IPS, entre ellos, uno que pide informar sobre medicamentos sin stock o que se hayan agotado, otro sobre la cantidad total de inmuebles que posee la previsional y la valuación de las mismas, y otro sobre los criterios para la provisión y uso de medicamentos oncológicos biosimilares.

Cartistas adelantan blindaje

En medio de la etapa de oradores, los diputados cartistas Yamil Esgaib y José Rodríguez se apresuraron en intentar justificar a las autoridades de IPS, y alegaron que no hay luego ningún seguro del mundo que cubra el 100% de las necesidades de sus asegurados.

Rodríguez incluso acusó a los que solicitan la interpelación de querer “figurar” y que supuestamente el titular de IPS, hace un par de semanas ya se “prestó” a responder la consulta de legisladores miembros de la Comisión Permanente del Congreso.

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) le retrucó recordándole que en dicha reunión, Brítez no supo responder varios cuestionamientos, e incluso en otros aspecto relacionados a su gestión, dijo enterarse gracias a los legisladores.