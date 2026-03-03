Tras receso y en clima proselitista, Congreso debe tratar temas urgentes

En el Senado, presidido por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), las sesiones se retoman mañana miércoles y el debate más esperado gira en tratar el proyecto de Reforma de la Caja Fiscal (Ver el cuadro).

<b>Pendientes en el Senado</b> <b>Pendientes en Diputados</b> - Reforma de la Caja Fiscal

Propuesta del Ejecutivo con media sanción de Diputados. Las movilizaciones de funcionarios hicieron retroceder al cartismo y se abrieron mesas de diálogo.

- Jubilación VIP

Diputados dieron media sanción al proyecto de ley que mantiene los beneficios de los “representantes del pueblo” en su Caja de Jubilación Parlamentaria y elimina el aporte estatal que para este año fue presupuestado en G. 4.500 millones.

- Sentencia y posible cárcel para Erico Galeano (ANR, HC)

Parlamentario actualmente en juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero del narcotráfico. Cuando se sepa la condena, el pleno deberá decidir si lo expulsa, lo amonesta e incluso si le da “permiso para ir a la cárcel”, como ocurrió con el exDiputado Ulises Quintana (ANR).

- Fijar precios máximos para cortes populares de carne

Polémico proyecto impulsado por la oposición ante las denuncias de oligopolio de pocas industrias frigoríficas y las aclaraciones del gremio de los supermercadistas que se desmarcan de la suba.

-Millonarias compensaciones

Ex obreros de Acepar reclaman compensaciones por G. 24.000 millones, para 437 personas, G. 54 millones cada uno. - Prohibición de celulares en escuelas

Propuesta de un diputado cartista emulando leyes similares en la región del continente. El oficialista reculó por la reacción de los padres y plantea solo “regular” el uso, en lugar de prohibir.

- Pensiones para discapacitados severos

Proyecto vetado por Santiago Peña con la falsa promesa de presentar una propuesta alternativa. Ffnalmente la disidencia colorada decidió presentar esta propuesta.

- Devolución de Pagares

El Senado dio media sanción al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”. La Cámara de Diputados no trató el expediente antes del receso parlamentario.

- Proyecto de la Corte contra la mafia de los pagarés

Diputados debe tratar en cuarta vuelta constitucional el proyecto de Ley de la Corte Suprema, contra el esquema de la mafia de los pagares. Mientras este expediente sigue en el Congreso, otras leyes se han promulgado.

Se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo con media sanción de Diputados. El gobierno de Santiago Peña sostiene que la intención es salvar las jubilaciones de los funcionarios, sin embargo, las movilizaciones de este sector en todo el país hicieron retroceder al cartismo y pedir un “diálogo”.

Así también, el pleno de la Cámara Alta debe tratar cambios leves a la Jubilación VIP, la cuestionada caja de pensiones legislativas.

Diputados dieron media sanción al proyecto de ley que mantiene los beneficios y que supuestamente elimina el aporte estatal que para este año fue presupuestado en G. 4.500 millones.

Otro punto polémico es qué acción tomará el Senado cuando se emita la sentencia y posible cárcel para Erico Galeano (ANR, HC).

El parlamentario afronta la etapa final de su juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero del narcotráfico. Cuando se sepa la condena, el pleno deberá decidir si lo expulsa, lo amonesta e incluso si le da “permiso para ir a la cárcel”, como ocurrió con el exDiputado Ulises Quintana (ANR), hoy apresado.

En Diputados

Por otra parte, la Cámara de Diputados, que preside Raúl Latorre (ANR, HC), retoma hoy desde las 9:00 sus sesiones y un punto polémico es la propuesta de un diputado cartista de prohibir celulares en escuelas.

Así también figura para el estudio el proyecto de pensiones para discapacitados severos. Dicho proyecto fue vetado por Santiago Peña con la falsa promesa de presentar una propuesta alternativa. Finalmente la disidencia colorada decidió presentar esta propuesta.

La Cámara Baja también tienen pendiente definir dos proyectos contra la mafia de los pagares; devolver los pagarés al deudor y el proyecto de la Corte.