Confirman condena a excontador municipal, pero exintendente sigue prófugo

El excontador municipal Zenón Cáceres Duarte, y el exintendente colorado Hernán Adolar Schlender fueron acusados por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. Cáceres Duarte fue condenado a cuatro años de cárcel el 31 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, apeló dicha resolución y un Tribunal de Apelación confirmó hoy la sentencia que debe cumplirlo en la penitenciaría de Cambyretá, El Cereso.

Intendente prófugo

Mientras su exmano derecha fue condenado, el exintendente Hernán Adolar Schlender se fugó en octubre del 2025 y así evitó el inicio del juicio oral que pesa en su contra por lesión de confianza por, presuntamente, lavar dinero proveniente del narcotráfico en cuentas bancarias del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), durante su gestión del 2014 al 2015.

El supuesto perjuicio patrimonial al distrito es de G. 7.418 millones, en virtud de la utilización de documentos atribuidos a empresas, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la CGR.

Adolar Schlender fue acusado en 2019 y desde entonces presentó diversas chicanas para dilatar su proceso, pero como aparentemente se quedó sin recursos, se fugó.