Peña viaja mañana a Miami para asistir a una cumbre que organiza Trump

El 19 de febrero pasado, desde Washington DC, el presidente Santiago Peña confirmó que viajaría nuevamente a EE.UU. a inicios de marzo, invitado por el presidente norteamericano Donald Trump para asistir un encuentro sobre seguridad regional y cooperación estratégica. Se tratará del viaje N° 63 al exterior desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

“Recibí la invitación oficial del presidente Donald Trump para participar, este 7 de marzo, en la Cumbre Shield of the Americas, que se celebrará en Miami, Estados Unidos”, expresó en esa ocasión el mandatario.

El Poder Ejecutivo remitirá al Senado la comunicación del nuevo viaje del Presidente al exterior. Fuentes consultadas señalan que Peña viajará mañana a la noche con destino a Miami.

Conforme a los datos, fueron invitados para la cumbre en Miami los presidentes: Javier Milei, Argentina; Rodrigo Paz, Bolivia; Nayib Bukele, El Salvador; Daniel Noboa, Ecuador, y Nasry Tito Asfura, de Honduras, todos afines al presidente Trump.

Canciller y ministro de Defensa

Actualmente se encuentran en Doral, estado de Florida, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el ministro de Defensa, Gral. (SR) Óscar González, en una reunión sobre seguridad hemisférica.

La invitación fue cursada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Se trata de la “Conferencia Inaugural de las Américas para la lucha contra los cárteles y grupos criminales”.

La convocatoria a “líderes regionales de defensa y seguridad” se da para continuar explorando “nuevas oportunidades para contrarrestar a los narcoterroristas y otras amenazas compartidas”.