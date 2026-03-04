Senado posterga sine die proyecto de reforma de la caja fiscal

El senador liberocartista Dionisio Amarilla pidió -en capítulo homenaje- al pleno postergar sine die (sin plazo definido) el estudio del tratamiento del plan de reforma de la caja fiscal que inicialmente estaba fijado para el 25 de marzo.

El planteamiento del senador Amarilla de cambiar al capítulo homenaje al de peticiones -con aval del senador Ramón Retamozo, presidente en ejercicio en ese momento- fue cuestionado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente), Esperanza Martínez, del Frente Guasu y Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional.

La moción del senador fue secundada por su colega Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), quien para evitar conjeturas sobre una sanción automática, dijo que sería de mucha irresponsabilidad no debatir el plan que movilizó a miles de docentes y afectados por la norma.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) se mostró a favor de la reforma y dijo que no se trata sólo de números sino de personas y pidió que se escuche a todos los sectores. “Necesita humanización el estudio de la caja fiscal”, dijo.

La senadora Yolanda Paredes (CN) pidió al oficialismo dejar de atropellar y constituir en una mesa de trabajo. “Me extraña que esta estrategia venga del oficialismo que impulsó a tambor batiente durante el receso parlamentario. Si no tomamos en serio este trabajo la suspensión no tiene razón de ser. Ganamos un día mas pero el problema no se resuelve”, manifestó ante el pleno.

Indicó que las cajas deben ser manejadas por los jubilados no por el Ejecutivo. “Con esto se alarga la agonía de los jubilados”, indicó.