Esperanza dice que Erico “debe renunciar” y pide al Senado decidir entre “lo legal, lo ético y lo justo”

La legisladora del Partido Participación Ciudadana afirmó que el Bloque Democrático de la oposición aún debe analizar colectivamente la situación, pero adelantó que el caso plantea un debate profundo sobre la ética en el Congreso.

Martínez mencionó que todavía no hubo una reunión formal de su bloque para fijar postura. Sin embargo, dejó clara su posición personal sobre el futuro político de Galeano. “Yo creo que el senador Galeano tiene que renunciar mínimamente, tiene que en algún momento tener algún gesto ético y no obligarnos a nosotros a tener que ejercer una violencia contra él”, expresó.

La parlamentaria señaló que un eventual proceso de pérdida de investidura implica una medida fuerte contra un legislador electo por voto popular. “Finalmente, la pérdida de vestidura es un acto de violencia, de tratar de sacar los fueros a un legislador electo”, afirmó.

Condena por lavado y asociación criminal

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado condenó a Erico Galeano a 13 años de cárcel, tras considerar probados los delitos de lavado de activos y asociación criminal.

Los hechos investigados se desprenden del caso Operativo A Ultranza Py, una megacausa que desarticuló una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

Aunque la sentencia aún no está firme, el fallo embreta al Senado sobre la continuidad del legislador en su cargo.

Durante su declaración, Martínez comparó la situación con la salida del Senado de la exsenadora Kattya González (independiente).

Según dijo, González abandonó su banca por un cuestionamiento administrativo que posteriormente fue descartado por la justicia con un sobreseimiento.

“Si Kattya González se fue a su casa por un acto administrativo que la justicia paraguaya dijo que no era ilegítimo, ¿Erico Galeano tiene que quedarse y sentarse con nosotros?”, cuestionó.

Para la legisladora, la permanencia del senador condenado plantea un dilema moral para el Congreso. Martínez sostuvo que el Senado enfrenta una disyuntiva compleja, ya que la Constitución establece causales específicas para la pérdida de investidura, como el tráfico de influencias durante el mandato.

Sin embargo, afirmó que la discusión no puede limitarse solo al marco legal. “Entre lo legítimo, lo legal, lo ético y lo justo, allí tenemos que tomar la decisión”, señaló.

La senadora insistió en que el caso obliga a los legisladores a reflexionar sobre la credibilidad del Parlamento y el mensaje que se envía a la ciudadanía.

El cartismo se mantiene en silencio

Mientras tanto, el bloque oficialista discutiría la situación de Erico Galeano tras la condena. La decisión que tome el Senado en los próximos días podría abrir un nuevo capítulo político en torno a la permanencia o eventual pérdida de investidura del legislador condenado por delitos vinculados al crimen organizado.