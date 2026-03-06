Lilian Samaniego sobre Erico Galeano: “Yo en su lugar ya renunciaría”

En conversación con medios de comunicación este viernes, la senadora Lilian Samaniego, líder de una bancada disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en la Cámara Alta, se manifestó sobre la situación de su colega oficialista cartista Erico Galeano (ANR), quien esta semana fue condenado en primera instancia a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal.

Un tribunal condenó al senador Galeano luego de que en un juicio se confirmaran vínculos del parlamentario oficialista con un esquema de lavado de activos del narcotráfico internacional supuestamente encabezado por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, que fue desmantelado por la investigación “A Ultranza”.

El senador Galeano continuará en libertad mientras el proceso entra en la etapa de apelaciones. Sin embargo, voces de la oposición ya hicieron llamados a que el parlamentario cartista renuncie o sea sometido a un proceso de pérdida de investidura.

¿Pérdida de investidura?

La senadora Samaniego admitió que la situación de su correligionario es “algo gravísimo” y afirmó que ella renunciaría si estuviera en su lugar.

Sin embargo, señaló que la condena aún no está firme e indicó que su opinión es que habría que esperar a que la sentencia sea ratificada para tomar una decisión sobre la pérdida de investidura.

La senadora Samaniego dijo que aún no debatió sobre el tema con los otros dos miembros de su bancada –los senadores colorados Arnaldo Samaniego y Juan Afara– o con otros correligionarios.

Dijo respetar la posición de los senadores opositores que han pedido por la renuncia o remoción de Galeano del Senado y agregó que “voy a debatir con mi bancada” si se presenta un pedido formal para iniciar un proceso de pérdida de investidura.