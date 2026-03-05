Cartismo no puede sostener a Erico Galeano tras condena, dice senador

Ayer, miércoles, un tribunal condenó a 13 años de prisión al senador cartista Erico Galeano (ANR, Partido Colorado) por lavado de dinero y asociación criminal, luego de que en un juicio se determinaran los vínculos del parlamentario oficialista con un esquema de lavado de activos del narcotráfico internacional que fue desmantelado por la investigación “A Ultranza”.

El senador Galeano continuará en libertad mientras el proceso entra en la etapa de apelaciones. Sin embargo, voces de la oposición ya hicieron llamados a que el parlamentario cartista renuncie o sea sometido a un proceso de pérdida de investidura.

En esa línea se manifestó hoy el senador Éver Villalba (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), quien manifestó que Galeano no puede permanecer en la Cámara Alta, donde podría opinar y votar sobre leyes que hacen al combate al crimen organizado o reformas del Código Penal, con una condena por vínculos con el narcotráfico encima.

Su presencia en el Senado “sacaría legitimidad a las leyes que se aprueben”, argumentó el senador Villalba.

“Creo que Erico debería retirarse él mismo de este espacio, la renuncia es lo que yo le pediría”, insistió. “Él no puede seguir opinando sobre leyes que hacen al combate al crimen organizado si ya fue condenado”.

Cree que el cartismo pedirá a Galeano que renuncie

El senador Villalba predijo que el propio oficialismo cartista en el Senado pedirá a Galeano que renuncie a su banca en la Cámara Alta.

“Les va a ser muy difícil sostener que un miembro del oficialismo siga en el pleno con una condena de 13 años”, dijo.