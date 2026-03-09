En solo 2 años, Diputados aumentó un 60% presupuesto para “cafetería”

En tan solo dos años, la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, aumentó en más de 60% el despilfarro de recursos para la compra de café, chipitas y otros insumos de cafetería, con relación a la compra para el periodo anterior y llegando a un nuevo récord histórico.

Contradictorio actuar

A pesar de haber prometido “optimizar el gasto” en 2024, Latorre aumentó en un 60% el presupuesto bianual para cafetería, pasando de G. 221.949.000 ejecutados en el bienio anterior (2024-2025) a un monto referencial de G. 354.204.000 para el siguiente ciclo (2026-2027).

Este gasto, además, representa el máximo monto destinado desde 2018, conforme a datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Crecimiento año a año

Mientras que el promedio anual de gasto en el periodo 2024-2025 fue de aproximadamente G. 110.974.500, la nueva proyección institucional para 2026-2027 eleva este promedio a G. 177.102.000 anuales.

Desde Diputados justifican este incremento a causa de la suba de los precios de referencia que, en varios artículos de consumo diario, duplican los valores adjudicados hace apenas dos años.

Entre los productos cuyos precios se dispararon destaca el café molido en paquetes de 500 gramos. En la adjudicación de finales de 2023, la Cámara acordó un precio unitario de G. 30.000. Sin embargo, para la licitación de 2026, fijó un precio de referencia de G. 58.500, lo que representa un aumento del 95%.

Un fenómeno similar ocurre con el edulcorante líquido de 100 ml, que pasó de un costo de G. 7.700 a una base referencial de G. 14.133, reflejando una suba del 83,5%.

A la fecha, el proceso se encuentra en etapa de evaluación de ofertas tras la apertura de sobres realizada el 16 de febrero de 2026.

Las propuestas presentadas por los dos oferentes, Jorgelina Rosalba Duarte de Jarolín y la firma Meneva SRL, ya superan el presupuesto referencial inicial, situándose entre G. 367 millones y G. 412 millones, respectivamente.

Duarte es proveedora de la Cámara al menos desde 2012. Desde entonces, ha mantenido una presencia ininterrumpida en el rubro de cafetería.

Intentamos obtener la versión de Raúl Latorre a su celular con terminación 681, sin tener retorno a las llamadas y mensajes hasta el cierre de nuestra edición.