Denuncian faltantes de insumos básicos para almuerzo y merienda escolar en 80 escuelas de Itá

Según las denuncias de padres y directivos de las escuelas de la ciudad de Itá, en varias instituciones faltan ingredientes esenciales como tomate, locote, cebolla, papa y zapallo, además de sal fina y condimentos necesarios para la elaboración de los alimentos del programa Hambre Cero, del Gobierno Nacional. Esta situación obliga a reorganizar la preparación de las comidas e incluso a reducir las porciones destinadas a los estudiantes.

Lea más: Hambre Cero: bananas podridas y tomates en falta en escuelas de Central y Villa Hayes

La empresa encargada de proveer las materias primas para el programa de alimentación escolar en Itá es Ladero Paraguayo SA, cuyos representantes son Iván Da Silva, Derlis Espínola, Hugo Cáceres Florentín, Luis Pujol y María Cristina Rivas. La firma cuenta con contratos a nivel país tras adjudicarse la licitación del almuerzo escolar por un monto de G. 426.729.334.270.

Lea más: Comepar y Ladero Paraguay lideran las adjudicaciones de Hambre Cero

Una de las instituciones afectadas es la Escuela Básica N.º 245 Prof. Aurelia Torres, ubicada en la compañía Potrero Po’í. Según reportaron, esta semana se registró un faltante de 150 kilogramos de tomate, insumo fundamental para la preparación del almuerzo.

Lea más: Hambre Cero: MDS promete “saldo cero” con proveedoras para marzo

El director de la institución y dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep–Auténtica), Nery Arca, señaló que la situación es recurrente y que unas 80 instituciones de la ciudad de Itá pasan por lo mismo. Mencionó que deben recurrir al apoyo de la Asociación de Cooperación Escolar (ACES) para adquirir productos faltantes y garantizar la alimentación de los alumnos.

“Los problemas persisten en las 80 instituciones de Itá. La semana pasada recibimos bananas en mal estado y papas con moho. Esta semana debían entregarnos 150 kilos de tomate y solo llegó un kilo. Hacen una bicicleteada. En una escuela falta tomate, en otra locote, en otra cebolla y zapallo“, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la escuela están matriculados unos 320 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo. A raíz de los faltantes, el personal encargado de elaborar el almuerzo se ve obligado a disminuir las raciones servidas, situación que —según el director— se repite en otras instituciones del distrito.

Arca añadió que también existen inconvenientes con la provisión del desayuno y la merienda escolar, ya que los insumos solo alcanzan para 286 alumnos, pese a que el total de matriculados es de 320. “Para cubrir la cantidad real se necesitan 64 litros de leche diarios”, precisó.

Mesa Técnica hará control cruzado

Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informaron que fue conformada una mesa técnica con representantes de las empresas proveedoras y de las instituciones que integran el programa Hambre Cero, con el objetivo de realizar controles cruzados en la provisión de alimentos.

Lea más: Hambre Cero: Gobierno incumplió promesa de pago a proveedoras y deuda sigue creciendo

Asimismo, indicaron que trabajarán de manera coordinada con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para actualizar el Registro Único del Estudiante (RUE), a fin de que las entregas se ajusten a la cantidad real de alumnos matriculados en cada institución educativa.