Erico Galeano solicita permiso al Senado hasta que quede firme su condena

A través de una nota, el senador colorado Erico Galeano solicitó este lunes al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, un permiso tras la condena que recibió por delitos relacionados con el narcotráfico.

El legislador excartista pidió que el permiso sea sin goce de dieta “hasta tanto quede firme y ejecutoriada la sentencia definitiva del juicio llevado a cabo en mi contra ante el Poder Judicial”.

Asimismo, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 191, establece que “ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones”.

En ese sentido, sostuvo que la situación de permiso no implica el cese de funciones de un legislador. El Senado “ha otorgado varios permisos a legisladores, por circunstancias personales contempladas en varias resoluciones a lo largo de los periodos legislativos”, enfatiza.

Condenado a 13 años de cárcel

Erico Galeano fue condenado a 13 años de cárcel por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, tras declararse probados los hechos de lavado de activos y asociación criminal, que se desprendieron de la causa A Ultranza Py.

La defensa del excartista anunció que apelará la resolución en las instancias posteriores, pues alega que la sentencia responde a una “presión política”.