Diputado sobre Eddie Jara: “Acá nadie renuncia sin tener negociada la impunidad”

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, presentó este martes su renuncia al cargo ante el presidente Santiago Peña. El mandatario, minutos después, informó vía redes sociales que William Wilka reemplazará a Jara en la petrolera estatal.

Al respecto, el diputado opositor Raúl Benítez sostuvo que esta renuncia demuestra una “cobardía del presidente de la República”, ya que a su criterio, el funcionario debió ser destituido “hace tiempo”.

“Acá nadie renuncia sin tener negociada la impunidad. Orlando Arévalo, Nenecho, que ahora es candidato, la esposa de Arévalo es candidata... hay un modus operandi. La renuncia es el escape cuando tienen pactada la impunidad”, aseguró.

También apuntó hacia la Contraloría que investigó a Jara y también a su pareja, Johana Vega, por una lujosa vida que ostentaban en las redes, aunque según remarcó Benítez, la institución “estuvo dando muchas vueltas para terminar el informe”.

“Creo que todo se fue preparando para conseguir la renuncia y otorgar la impunidad a Eddie Jara; veremos cuáles son los destinos de Petropar hoy”, agregó.

Mala gestión de Jara

Otro punto que mencionó el legislador es que es “evidente” que Jara mantuvo una “mala gestión” al frente de la institución, ya que pese a pedidos de informes sobre irregularidades, estos no habrían sido contestados.

También recalcó que ni al sumar el salario de Jara con el de su pareja, Johana Vega, podrían justificar la lujosa vida que llevaban.

“Demostraciones de la pareja de cómo gastaban de forma burda; en la puta vida va a alcanzar para sostener ese estilo de vida. Cuando vos pagaste tu combustible, pagaste vestido, cartera, viajes, pagaste puterío, flores también pagaste. Veremos qué es lo que hace el gobierno y la justicia de ahora en adelante”, sentenció.

Eddie Jara afrontaba varios cuestionamientos en su gestión, como las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Además, llamaron la atención millonarios gastos de Eddie Jara y su novia, la diputada cartista Johana Vega, en viajes al exterior o vacaciones en el país.

