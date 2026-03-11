Cartismo blindará a Erico Galeano, senador condenado por narcotráfico

En su sesión ordinaria de la fecha, la Cámara de Senadores dará ingreso oficial a la nota del senador condenado Erico Galeano (excartista) quien solicita un permiso “sin goce de dieta” hasta que su sentencia quede firme y ejecutoriada.

La nota será puesta a consideración del pleno y no se descarta que tras la aceptación, el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), tome juramento a la senadora suplente Guadalupe Aveiro (ANR, HC).

Hasta ayer ninguno de los senadores se animó siquiera a plantear un pedido de pérdida de investidura contra Galeano, pese a la firme posición de la Fiscalía que determinó que el senador lesionó no solo la imagen del Congreso, sino también del país.

Por causas mucho menos gravosas -en este periodo parlamentario- fue destituida el 14 de febrero del 2024 la senadora Kattya González (independiente) cuya causal de expulsión por supuesto cobro indebido de honorarios fue remitida a la Fiscalía y tiempo después desestimada.

El 16 de septiembre del 2025, la senadora cartista Norma Aquino, alias Yamy Nal, fue expulsada del Senado tras filtrarse una conversación en donde develaba un supuesto esquema de repartija de dinero de una millonaria donación de China (Taiwán), coima y pedidos de cargos que involucraban el actual titular de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, Silvio “Beto” Ovelar, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Lizarella Valiente.

Desde hace casi ocho días los senadores solo atinan a señalar que Erico debe renunciar a su banca de senador, pero ninguno se anima a dar el primer paso. El bloque del cartismo ayer habría definido aceptar el pedido de permiso y así ganar un voto.

Los cartistas señalan que no pueden remover a Galeano sin una sentencia firme y ejecutoriada para evitar una condena anticipada, situación que no se midió con las otras dos legisladoras expulsadas.

Sin embargo, la oposición argumenta que no pisarán el palito del cartismo de expulsar a Galeano con mayoría simple, cuando que el reglamento interno del Senado exige una mayoría calificada (30 de 45). Afirman que si ceden podrían convalidar la expulsión de González, quien fue destituida por 23 votos.

Posición de Fiscalía en caso Erico Galeano

El fiscal de la unidad antidrogas Deny Yoon Pak alegó ante el Tribunal de Sentencia que el senador Galeano lesionó la imagen del Congreso y por consiguiente, a la del país.

Al explicar la relevancia del daño ocasionado con su accionar, el fiscal Deny Pak afirmó que Erico, en su condición de legislador, “en lugar de proteger las legislaciones del país, contribuyó con la asociación criminal para que estos puedan prolongar la asistencia para seguir cometiendo comisión de hechos punibles y también realizó actos de lavado de activos (...)”, “Esto significa que en el mundo real, el Sr. Erico Galeano llegó a lesionar la imagen del Congreso (...)”.