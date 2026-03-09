Senadora exige que la Justicia acelere el encarcelamiento de Erico Galeano

Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu, afirmó que en el Senado hay una mayoría que apela a la renuncia de Erico Galeano, el legislador cartista que la semana pasada fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal. “Yo creo que ninguno de los colegas estamos cómodos con la situación y todos pedimos su renuncia”, dijo.

Informó que el tema fue abordado en la reunión de Mesa Directiva y se planteó que la bancada converse con el parlamentario sobre su potencial renuncia.

Para Esperanza Martínez, el pedido de permiso de Erico Galeano en el fondo es una renuncia. Expresó que “no le da el cuero para tomar una decisión y decir ‘bueno, renuncio’ y mantiene una posición intermedia”.

Asimismo, la senadora apeló a que la Justicia trabaje de forma rápida y que las dilataciones no deriven en impunidad. “El caso parece muy claro y tiene que irse preso”, señaló.

¿Ya no pedirán pérdida de investidura?

Martínez opinó que plantear la pérdida de investidura implica demostrar tráfico de influencias y recordó que en anteriores ocasiones se han tomado este tipo de decisiones más bien como una presión colectiva y no precisamente en base a hechos corroborados.

Por ello, recalcó que es la Justicia la que debe confirmar la condena en segunda instancia. “Los hechos son muy claros y debemos pedirle a la Justicia que se haga en la mayor brevedad posible porque necesitamos credibilidad”, manifestó.