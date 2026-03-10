¿Habrá “blindaje” a Erico Galeano en el Senado? Esto adelantan desde el cartismo

Lizarella Valiente, senadora de Honor Colorado, anticipó que la tendencia es que la bancada oficialista acompañe el pedido de permiso presentado por Erico Galeno, quien enfrenta una condena de 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal, delitos vinculados a la Operación A Ultranza Py.

Señaló que como bancada no solicitaron a su colega presentar la renuncia pese a la gravedad de los hechos comprobados en juicio, pero negó que ello constituya un blindaje. “Es una cuestión ética, por ende, una cuestión particular, una decisión suya”, dijo la senadora al tiempo de afirmar que la pérdida de investidura no corresponde al no haber una sentencia firme.

Afirmó que otorgarle el pedido de permiso y convocar a la suplente es “una salida menos complicada”. Consultada sobre si la imagen del Congreso se vería perjudicada con la permanencia de Erico Galeano, la vicelíder de la bancada cartista no quiso emitir juicio de valor. “En términos generales no me gustaría opinar sobre mi colega; ustedes comprenderán que he creado con él cierta camaradería”, dijo. No obstante, admitió que los delitos atribuidos al legislador son realmente graves.

¿Cartismo recuperará una banca?

A finales del año pasado, Erico Galeano y otros dos senadores anunciaron su salida de Honor Colorado para conformar un bloque “independiente”. Si se aprueba el pedido de permiso solicitado por el condenado parlamentario, será convocada a jurar Guadalupe Aveiro, quien se espera se sume al oficialismo.

En el pasado, Aveiro ya juró como suplente pero en la Cámara de Diputados, donde ocupó el curul de Juan Carlos Ozorio, también imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico.