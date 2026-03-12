Analizan revocar la declaración de “hijo dilecto” a Erico Galeano en Areguá

Seis concejales municipales de Areguá pedirán durante la sesión ordinaria de hoy revocar la resolución de declaración de “hijo dilecto” de Areguá a Erico Galeano. Esto luego de que el colorado cartista sea condenado a 13 años de cárcel por sus nexo con el narcotráfico.

En agosto del 2025 por resolución N° 168/2025, la Junta Municipal resolvió “declarar hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al senador Erico Galeano (ANR, HC) tras la presentación de una minuta verbal del concejal Hebert Roa Villagra (ANR-HC).

La resolución que fue aprobada por la mayoría de los ediles tenía como único argumento a favor del parlamentario condenado: que fue proyectista en la Cámara de Senadores de la desafectación de dominio público municipal y autorizaba a la municipalidad a transferir de manera gratuita un inmueble a favor del Club de Fútbol 8 de Setiembre, de la compañía Valle Pucú.

La desafectación del valioso predio de casi media hectárea fue aprobada en el Senado el 5 de diciembre del 2024. El club beneficiado está presidido por Adolfo Ramón Cardozo, quien es abiertamente operador político del intendente de Areguá, Denis Torres (ANR, HC), y de Erico Galeano.

Luego de la desafectación, el intendente Torres destinó dinero de los contribuyentes para las mejoras del club privado y también bajo el “padrinazgo” de Erico Galeano la entidad deportiva tuvo un meteórico avance estructural. El populismo partidario es tanto que recientemente la cancha fue nombrada “Denis Torres”.

Los seis concejales que presentarán el proyecto son los colorados no alineados al oficialismo local; Antonio Sosa, Maliano Franco, Alberto “Beto” Giménez, Timoteo “Timo” Medina y los liberales; Luis Villalba Jara y Gustavo Alfonzo.