El Gobierno ya sabía sobre renuncia de Eddie Jara tras irregularidades

El jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez habló sobre la salida de Eddie Jara de la presidencia de Petropar y confirmó que el Gobierno ya manejaba la renuncia.

Giménez explicó que la evaluación de los ministros y secretarios no es un hecho aislado, sino un proceso dinámico que se repite cada semana.

Lea más: Contraloría presenta denuncia penal contra Eddie Jara ante la Fiscalía

“Los informes se presentan al presidente de forma constante. Él está analizando cada acción con una sola orden de que la gestión se enfoque en solucionar los problemas de la gente”, señaló.

¿Hubo ruido por inconsistencias el su patrimonio?

Al ser consultado sobre si la renuncia de Eddie Jara tuvo que ver con las recientes denuncias sobre supuestas inconsistencias en su declaración jurada de bienes, Giménez prefirió desmarcarse de la polémica y centrarse en el desempeño del exfuncionario.

“Eddie Jara hizo un trabajo fenomenal en estos años. Logró mantener los precios de los combustibles en raya frente a una competencia feroz, bajando el precio unas 15 veces”, defendió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Las denuncias de posible corrupción que marcaron la gestión de Eddie Jara

Sin embargo, admitió que, pese a los números positivos en los surtidores, el Ejecutivo consideró que el ciclo estaba cumplido. “Llegó el momento de un cambio para afianzar la gestión; de eso se trata este ajuste”, subrayó.

Habría más cambios en el gabinete de Peña

Según Giménez, el presidente Peña tiene una “obsesión” por acelerar los tiempos del Estado para que las políticas públicas impacten realmente en el bolsillo y la vida de los ciudadanos.

Respecto a las especulaciones sobre nuevos cambios en otras carteras del gabinete, el ministro fue sincero al decir que los rumores siempre van a existir, pero que la realidad es que el tiempo apremia.

“El presidente quiere cada vez más gestión. Si algo no tiene sentido para la gente, no tiene sentido para el Gobierno”, sentenció.