Esto dice la ANR sobre el retorno de Horacio Cartes a un sanatorio

Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), fue trasladado nuevamente a un sanatorio, 10 días después de haber recibido el alta médica tras su hospitalización en terapia intensiva a finales de febrero.

Al respecto, el Partido Colorado emitió una breve comunicación oficial y detallan que este traslado se dio para una serie de controles médicos.

“Como parte del control médico establecido tras el evento ocurrido hace dos semanas, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, se encuentra hoy realizándose los estudios de seguimiento correspondientes”, detalló la ANR y este relato coincide con lo que indicaron fuentes cercanas al colorado.

Horacio Cartes internado

El expresidente Horacio Cartes había ingresado a terapia intensiva en el Sanatorio Migone de Asunción el pasado 26 de febrero, luego de sufrir convulsiones mientras se encontraba en su residencia. Tras la colocación de un marcapasos permanente, el 2 de marzo recibió el alta médica.

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