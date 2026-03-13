“Peña dice combatir el crimen organizado, pero su bancada blinda a Érico Galeano”, dispara Ever Villalba

El senador Ever Villalba (PLRA) respondió las recientes afirmaciones del presidente Santiago Peña, quien aseguró que Paraguay “no dará la bienvenida al crimen organizado”. Para el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), las acciones del oficialismo contradicen ese discurso.

Villalba sostuvo que el Gobierno envía señales contradictorias en materia de seguridad, política internacional y lucha contra el narcotráfico.

“El gobierno de Peña es una gran contradicción. Dice que va a combatir el crimen organizado, pero su bancada le da blindaje a Érico Galeano con un permiso que está fuera de la Constitución, es inconstitucional”, afirmó.

El legislador argumentó que la Carta Magna paraguaya establece únicamente dos casos en los que un parlamentario puede solicitar permiso: “Claramente la Constitución dice que solo por dos motivos se puede pedir permiso: para ocupar cargos de ministros en el Ejecutivo o cargos diplomáticos. Ninguno de los dos casos se da”, insistió.

“Paraguay es un país de paz”

El senador también cuestionó la postura internacional del presidente, señalando que Paraguay tiene una historia marcada por conflictos bélicos y que el país renunció constitucionalmente a la guerra.

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“Nosotros venimos de una historia en la que pasamos por dos guerras. El país prácticamente fue borrado. Por eso somos un país de paz”, expresó.

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Según Villalba, el mandatario apoya acciones militares en el exterior en lugar de enfocarse en los problemas internos.

Incluso mencionó una conferencia en la que -según dijo- Peña respaldó ataques de Estados Unidos e Israel, lo que para él contradice el principio pacifista de Paraguay.

“Si quiere dar guerra, que la dé contra la corrupción”

El legislador lanzó un fuerte desafío político al presidente, instándolo a enfocar su discurso de confrontación en las crisis internas del país.

“Si realmente quiere dar guerra, tiene que venir a darle guerra a la corrupción, al crimen organizado aquí, a la falta de medicamentos, a la falta de seguridad y a la falta de empleos”, manifestó.

En particular, criticó la situación del sistema de salud y mencionó presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). “Que venga a dar guerra contra sus colaboradores que no saben explicar los millonarios contratos, como en IPS, contra la falta de medicamentos y contra el hambre”, añadió.

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Villalba también cuestionó la estrategia de seguridad del Gobierno y denunció que el tráfico de drogas sigue operando con normalidad en el Chaco paraguayo. “Sacó un decreto para enviar militares a la región Oriental, pero en el Chaco tranquilamente alrededor de mil avionetas siguen aterrizando para meter cocaína por el territorio paraguayo”, sostuvo.

Además, criticó el uso de fuerzas militares en manifestaciones sociales, señalando que se utilizan “para amedrentar manifestantes”.

Duro mensaje final al presidente

El senador cerró sus declaraciones con un mensaje directo al jefe de Estado y cuestionó su cercanía con líderes internacionales como Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

“Si tanto quiere ir a la guerra, que venga a dar la guerra aquí contra la corrupción, contra la inseguridad, contra el hambre y contra la falta de medicamentos”. “Que no quiera acomodarse con su nuevo amo Donald Trump”, concluyó.