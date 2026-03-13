Peña asegura que no aumentarán los impuestos, como plantea Beto Ovelar

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), fue consultado ayer tras un acto castrense, sobre las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), quien propuso subir impuestos para lograr “grandes transformaciones”.

Peña expresó su postura en contra, tal como prometió en campaña para las presidenciales de 2023. “Particularmente no estoy de acuerdo con el aumento de los impuestos. Yo sé que esto ha sido también un tema que se ha planteado y se ha discutido. Yo he dicho claramente, mientras yo sea presidente de la República, personalmente no voy a plantear ni voy a discutir sobre un aumento de los impuestos”, expresó Peña.

Seguidamente, añadió que “todavía hay mucha grasa (excedente) que cortar dentro de la Administración Pública”, enfatizando su posición en contra de subir la carga impositiva.

“Entonces, creo que hoy estamos enfrentando, que ciertamente hay una tensión en las cuentas fiscales, porque esto parte también de nuestro compromiso. Yo fui ministro de Hacienda durante cinco años (gobierno de Horacio Cartes). Se cumplió con la ley de responsabilidad fiscal, el límite establecido por esa ley. Los cinco años posteriores a nosotros (gobierno de Mario Abdo Benítez) no se cumplió ni un año, ni un año”, manifestó Peña.

Dijo que en su gobierno le tocaron “decisiones valientes en beneficio del pueblo paraguayo”, que también incluyen la disminución del déficit fiscal. “Hemos visto el daño que se le ha hecho principalmente a la clase trabajadora. La irresponsabilidad en el manejo económico y se va a honrar con un crecimiento económico y con una contención de los gastos corrientes”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: “Beto” Ovelar plantea subir impuestos para lograr “grandes transformaciones”

¿Qué dijo Silvio Ovelar?

El titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, dijo este miércoles último que el actual sistema tributario de Paraguay es “insostenible” y por esto planteó elevar la carga impositiva. “Los que ganan más tienen que tributar más”, apuntó.

Durante el debate en torno a la reforma de la Caja Fiscal, Ovelar manifestó abiertamente que el Gobierno debe cambiar su enfoque sobre la economía nacional, ya que a su criterio, el sistema tributario es “insostenible”.

Según el senador, se debe considerar elevar la carga impositiva, ya que en caso contrario, supuestamente el Estado no contaría con los recursos necesarios para “grandes transformaciones” a nivel país.

“En algún momento tenemos que aumentar la carga impositiva; de lo contrario no vamos a poder llevar adelante las grandes transformaciones”, alegó, pese a que el Ejecutivo había mencionado en reiteradas ocasiones sobre que no subirían los impuestos.

Lea más: DNIT implementa plan para erradicar uso de facturas duplicadas para evadir impuestos

Indicó que “los que ganan más tienen que tributar más”, inclusive sin descartar una modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). “No importe a quién afecte, si queremos un país desarrollado, tenemos que hacer esa modificación”, dijo.

El senador cartista olvidó que el 2024 una mayoría de diputados cartistas y liberales rechazó el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo al tabaco del 22% al 24% para financiar tratamientos de pacientes con cáncer que acuden al Incan