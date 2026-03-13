Sugestivo hurto de documentos municipales en Areguá

El pasado 3 de marzo el presidente de la Junta Municipal de Areguá, Hebert Roa (ANR-HC), denunció el robo de los documentos municipales supuestamente del interior de su vehículo particular. Sin embargo, en el acta no se dice en qué zona y en qué circunstancias se realizó el hurto, sino que solo dice que “se percató del robo”.

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Esta situación dejó varias interrogantes a los concejales Antonio Sosa, Maliano Franco, Alberto “Beto” Giménez, Timoteo “Timo” Medina, todos colorados disidentes y a los liberales Luis Villalba y Gustavo Alfonzo, quienes por nota pidieron explicación al cartista o una sesión extra en donde se ofrezca más detalles de la situación, pero que hasta la fecha no fueron tendidos en cuenta.

Entre las interrogantes que surge es el por qué documentos oficiales y originales de la Junta Municipal estaban en propiedad del concejal cartista, además del libro de acta.

Asimismo dudan de la versión de Hebert Roa en cuanto al robo del libro de actas y especulan que es para hacer “desaparecer evidencia” sobre las decisiones que se tomaron en la Junta Municipal y que avalaron la cuestionada gestión del intendente Denis Torres (ANR, HC).

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“La denuncia que hizo Roa es muy escueta, sin indicar siquiera el lugar donde se habría producido el hurto de los documentos que se encontraban en su auto. Llama la atención que justo antes de que el intendente Torres presente su informe de ejecución presupuestaria, se pierda el libro de actas donde se encuentran todas las decisiones relativas a la administración de los recursos públicos”, indico el concejal Luis Villalba (PLRA).

Resulta llamativo también que se haya robado las documentaciones en momento en que Denis Torres dejó de tener la aplastante mayoría en la Junta Municipal, debido al intenso internismo colorado.

El Partido Colorado tiene cinco pre candidatos a intendentes en la ciudad de Areguá.

Los que aún son leales al intendente Denis Torres son: los cartistas Hebert Roa (presidente), Pablo Ayala, Alberto Jiménez y Epifanio Rodas y los liberocartistas: Rolan Fernández y Luis Villarreal.

Al respecto, intentamos conversar con el presidente de la Junta, Roa, pero no contestó la llamada. Quedamos pendiente si desea dar una aclaratoria sobre el por que estaba en poder de documentos del Legislativo.