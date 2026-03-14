Elecciones municipales: ¿cuánto gastaría el Partido Colorado en sus internas?

Faltan menos de tres meses para las elecciones internas en las que los distintos partidos, movimientos y alianzas políticas deberán elegir sus candidatos para los comicios municipales del próximo 4 de octubre.

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social y tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), habló de cómo avanzan en el partido de gobierno los preparativos para las elecciones internas del 7 de junio y cuál es la estimación sobre cuánto gastará la ANR en la previa y en el día de la votación.

Rojas señaló que los preparativos para los comicios internos están siendo llevados a cabo de manera “intensa” por el Tribunal Electoral Partidario de la ANR y que la Junta de Gobierno disponibiliza los recursos necesarios para cuestiones logísticas -compra de útiles, impresión de manuales, viáticos, etcétera- según lo va solicitando el Tribunal.

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El presupuesto para la previa y para el día de las elecciones internas está siendo estimado en entre 1.200 y 1.300 millones de guaraníes, afirmó el tesorero de la ANR.

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Según dijo, el Partido Colorado tiene inscritas unas 2.000 precandidaturas de distintos movimientos internos solo para cargos de intendente en todo el país.

“Finanzas bastante sólidas”

Rojas afirmó que la ANR goza de “finanzas bastante sólidas” para hacer frente a las próximas elecciones y agregó que ha habido una recaudación importante en concepto de “aportes partidarios” de los candidatos inscritos para los comicios internos.

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Recordó también que, según establece el estatuto del Partido Colorado, todos los afiliados que están en cargos electivos o de confianza en el Gobierno deben aportar al partido un 5 por ciento de sus salarios.

En total, según afirmó, la ANR cuenta con unos 17.000 millones de guaraníes “en caja”.

La salud de Horacio Cartes

Rojas comentó también sobre el estado de salud del expresidente de la República Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado, quien fue hospitalizado en terapia intensiva en un hospital privado de Asunción el pasado 26 de febrero, luego de haber sufrido convulsiones.

El expresidente Cartes recibió el alta médica el 2 de marzo, luego de ser sometido a una operación en la que le fue implantado un marcapasos. Se reportó que el exmandatario regresó al hospital ayer viernes para estudios de control.

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Rojas dijo que el expresidente Cartes “está en plena etapa de recuperación” y “está lúcido”.

Aunque admitió que “seguro le va a llevar unos días más ponerse al cien por ciento”, negó que exista la necesidad de designar un reemplazante en la presidencia de la ANR mientras dura la recuperación de Cartes.