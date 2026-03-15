Lea Giménez dice que no será ministra del MEF

Durante las asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebradas la semana última en nuestro país, se difundió la versión de renuncia del actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos. Supuestamente, lo haría tras conseguir un tercer grado de inversión de Paraguay y en medio del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal.

Esas versiones no oficiales también indicaban que lo sucedería en el cargo la exministra de Hacienda, Lea Giménez, quien fue la primera mujer en ocupar dicho cargo y al mismo tiempo la más joven.

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Nuestro diario consultó al respecto a Fernández Valdovinos, pero este se encontraba con el celular apagado. Desde el MEF, los canales oficiales informaron que no hay datos al respecto. En tanto que al consultarle a Lea Giménez si será la próxima ministra del MEF, respondió escuetamente que “no”.

Un sector del cartismo viene “pidiendo la cabeza” del ministro de Economía, tras el retroceso en el plan de reforma de Caja Fiscal. Varios líderes políticos manifestaron su disconformidad en las últimas semanas.