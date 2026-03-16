Comisión del Senado posterga reforma de la Caja Parlamentaria mientras crece el debate sobre su eliminación

Durante la reunión de la comisión, varios senadores expusieron posturas críticas hacia el actual régimen, al que calificaron como insostenible desde el punto de vista financiero y ético.

El senador independiente Eduardo Nakayama (independiente) adelantó que su posición es rechazar el proyecto de reforma propuesto por Diputados.

“Yo estoy por el rechazo porque veo que esto es un privilegio que no corresponde”, sostuvo el legislador, sumándose a las voces que cuestionan los beneficios diferenciados que tienen los parlamentarios respecto al sistema jubilatorio general.

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Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Legislación, el senador colorado disidente Luis Pettengill, explicó que el sistema enfrenta un problema estructural de sostenibilidad.

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Según detalló, la cantidad de parlamentarios se mantiene fija por la Constitución, lo que limita el crecimiento de aportantes. “El problema es matemático. Esta caja parlamentaria tarde o temprano va a ser deficitaria porque la cantidad de parlamentarios es muy probable que no aumente”, afirmó.

El legislador agregó que el aumento de la expectativa de vida también impacta en el equilibrio del sistema.

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“Vos aportás el 18% o 20% y cuando te jubilás cobrás prácticamente el 100%. Aportás durante un periodo, pero durante un tiempo prácticamente similar de vida recibís el total”, explicó.

Pettengill sostuvo además que, a diferencia de la caja fiscal —donde el número de aportantes puede crecer—, en el caso del Parlamento la base de contribuyentes es limitada, lo que vuelve inevitable un déficit en el futuro. “La parte matemática no va a cerrar con el tiempo, va a faltar”, advirtió.

Iramain: “Matemática, ética y filosóficamente insostenible”

El senador independiente Ignacio Iramain fue aún más contundente y calificó el sistema actual como “insostenible”. “Esto es matemática, ética y filosóficamente insostenible”, afirmó durante el debate.

Iramain señaló que antes de avanzar con cualquier decisión legislativa se necesitan datos técnicos claros, como una curva actuarial o un informe económico detallado. “Si vamos a tratar esto necesitamos ver la curva actuarial. Sin esos datos es muy difícil sostener cualquier decisión”, indicó.

No obstante, el legislador sostuvo que la tendencia internacional muestra que los parlamentarios suelen integrarse al sistema jubilatorio común. “En la mayoría de los países se integran a la jubilación común y quien quiere un beneficio adicional lo hace a través de un sistema privado”, explicó.

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Según Iramain, los antecedentes internacionales muestran que los sistemas exclusivos para legisladores terminan requiriendo rescates estatales cuando entran en crisis. “Se demostró en el mundo que estas cajas siempre terminan recurriendo al Estado porque terminan en quiebra”, afirmó.

Debate queda pendiente en el Senado

Con la decisión de la Comisión de Legislación, el tratamiento del proyecto queda pendiente hasta que sea incluido en el orden del día de una sesión del Senado.

Mientras tanto, el debate sobre la continuidad o eliminación de la caja parlamentaria sigue generando presión política y ciudadana, en un contexto donde crecen las demandas por igualar el sistema jubilatorio de los legisladores con el del resto de los trabajadores.