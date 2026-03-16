En intento por salvarse, Eddie Jara declaró 482% más de ingresos y redujo sus gastos

El expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara intentó justificar el millonario desfasaje detectado entre sus ingresos y egresos mediante una rectificación luego de que la Contraloría General de la República detectara inconsistencias patrimoniales en el análisis de su situación financiera.

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De acuerdo con el director de Declaraciones Juradas de la institución, Armindo Torres, el ahora exfuncionario presentó la modificación poco más de un mes después de recibir las observaciones formuladas por el organismo de control. “37 días después de haber tomado conocimiento de la comunicación de observaciones se presenta ante la Dirección de Ingresos Tributarios a solicitar la rectificación”, detalló en ABC Cardinal.

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Incremento abrupto de ingresos

Resaltó, en ese sentido, que uno de los cambios más significativos detectados por la Contraloría fue el aumento sustancial de los ingresos declarados por el extitular de Petropar. En dicha rectificación presentada ante la Tributación, Jara incorporó montos que no figuraban en su declaración inicial.

“Manifestó que había tenido 482% más de ingresos”, señaló. En ese sentido, el extitular de Petropar argumentó ante Contraloría que esos recursos provenían de servicios profesionales prestados fuera de la función pública, ingresos que —según sostuvo— no habían sido declarados originalmente ante la autoridad tributaria.

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Gastos casi eliminados

La modificación de Jara también incluyó una reducción drástica en el monto de gastos declarados. Torres explicó que en su declaración inicial consignó egresos cercanos a 500 millones de guaraníes al año, pero que en la rectificación esa cifra se redujo casi por completo.

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“En el ítem de gastos baja prácticamente el 99% de los gastos”, afirmó. Tras el cambio, el gasto anual de Jara declarado pasó a ser de aproximadamente tres millones de guaraníes, una diferencia significativa respecto a los montos consignados previamente.

Justificación sobre los comprobantes

Consultado sobre la razón de esa reducción, el director de Declaraciones Juradas señaló que el propio extitular de Petropar argumentó que no podía respaldar sus gastos con la documentación correspondiente.

“Es decir, él tampoco está diciendo que no gastó. Él dice: ‘Estos comprobantes ya estaban deteriorados, por lo tanto, ya no se pueden cargar’. Entonces, baja de G. 500 millones su gasto a prácticamente G. 3 millones en forma anual. Va a pagar impuestos sobre eso. Y, bien sabemos que se supone que por el impuesto que se paga es el dinero que te sobra... Suponemos que es con la intención de justificar en el futuro este descalce financiero que se da después, en la observación número cinco y seis que le hicimos”, detalló Torres.

Informe remitido a Fiscalía

La rectificación fue considerada dentro del examen de correspondencia patrimonial realizado por la Contraloría, que revisó los ingresos y egresos del exfuncionario durante el periodo analizado.

A partir de ese estudio, el organismo detectó un descalce financiero que rondaría los G. 1.500 millones. El informe fue remitido al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para que el Ministerio Público analice el caso y determine si corresponde profundizar la investigación sobre las inconsistencias patrimoniales detectadas.